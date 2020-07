Clubify, le live streaming musical à la française

Clubify arrive en France pour rythmer votre été. Si vous ne pouvez pas aller en festival, danser avec vos amis aux prochains sets des plus grands DJ du monde, Clubify fait venir les festivals, les clubs, les dj et les artistes chez vous !

A la croisée de Netflix et Spotify, Clubify propose un service premium de live- streaming. La plateforme intègre tous les acteurs de l’industrie musicale : les clubs, les artistes, les DJ, les labels, les festivals et les sponsors. Une centralisation des informations et des acteurs permettant de simplifier les processus de création, communication et développement pour une meilleure rémunération des artistes et une meilleure expérience du live-streaming. La plateforme fonctionne sur un principe d’abonnement mensuel de 14.99 euros par mois (149 euros à l’année), permettant d’avoir accès à du contenu exclusif à la demande avec une partie des frais qui est directement versée aux artistes et à l’industrie : Fair pay, Fair play

Clubify a débuté son lancement au Royaume-Uni, à Londres le 29 Mai en s’associant avec le mythique EGG Nightclub qui a accueilli de grands noms de la scène électronique et techno. Le marché français foisonnant d’artistes passionnés découvrira Clubify lors de son lancement officiel en France. Un lancement qui permettra de mettre en avant un tissu talentueux de musiciens, DJ qui pourront performer dans les meilleurs clubs et festivals et offrir des sets toujours plus incroyables.

La plateforme compte déjà 75 artistes internationaux présents sur Clubify afin d’y promouvoir leurs œuvres. Les clubs et festivals pourront diffuser leurs événements en live et les labels pourront présenter leurs nouvelles pépites et talents. Les utilisateurs auront accès à du contenu exclusif tout en sachant que leur contribution participe directement au financement de l’industrie musicale et de ses talents.



« Clubify est né de l’envie de donner plus de contrôle aux artistes et aux créateurs de l’industrie. La crise du coronavirus a accéléré notre réflexion et nous a permis d’organiser nos idées et de les concrétiser » a déclaré Marvin Dez, porte-parole de Clubify.