Clairement rosé de  Roche Mazet, un Gris de Gris pour tout l’été

Boisson star au retour du soleil, le rosé est présent sur toutes les tables à l’approche de l’été. Année après année, la tendance se confirme : les consommateurs, en particulier les nouveaux amateurs, sont en recherche de vins rosés à la couleur cristalline et au goût généreux, des vins fruités et frais, déclinant une vraie personnalité aromatique. 83% des consommateurs déclarent que la « fraîcheur » est leur premier critère d’achat du rosé, d’où une baisse continue de l’intensité colorante des vins ces dix dernières années. Roche Mazet, la marque coup de cœur des français, répond une nouvelle fois aux attentes des consommateurs avec sa nouvelle cuvée « Clairement Rosé». Un vin qui épouse la tendance de la transparence et de l’élégance, un authentique Gris de Gris à la robe très lumineuse, frais et gourmand. La nouvelle cuvée Clairement Rosé épouse la tendance de la transparence et de l’élégance. 100% Grenache Gris en IGP Pays d’Oc pour un authentique rosé gris de gris à la robe très pâle, désaltérante, convivial et pur.

Ce Gris de Gris 100 % Grenache Gris en IGP Pays d’Oc n’est pas seulement un produit répondant aux tendances de consommation, c’est aussi une cuvée qui revendique son identité. Son nom «Clairement Rosé» annonce la couleur, tout comme la forme de la bouteille : raffinée, rassurante et différenciante, qui est sublimée par son étiquette épurée, à la fois contemporaine et authentique.

Voilà un rosé d’apéritif et de repas, rafraîchissant et convivial. Un authentique Gris de Gris parfaitement dans son époque. Un vin rosé très pâle produit à partir d’un cépage gris donc, en l’occurrence le Grenache Gris. Le Grenache s’est répandu sur tout le pourtour méditerranéen, se déclinant aussi bien en rouge qu’en blanc… et en rosé ! Si le Grenache Noir est devenu la nouvelle star du comptoir, le Grenache Gris est plus confidentiel et ses qualités encore peu connues !

Vendangés de nuit ou très tôt le matin, les raisins gardent un maximum de fraîcheur. Afin de préserver les arômes délicats du Grenache Gris ainsi que sa couleur pâle, Roche Mazet met son savoir-faire au profit de ce cépage rare: seuls les premiers jus, lors du pressurage des raisins, sont conservés. Souvent utilisé pour la production de rosé – et surtout de « Gris de Gris », le Grenache Gris se différencie ainsi par sa clarté, ses arômes délicats à la fois frais et gourmands de fruits du verger, d’agrumes et de fleurs blanches qui permettent des accords bien souvent à l’honneur en période estivale : à l’apéritif, accompagné de tapas, avec une salade composée ou avec des fruits de mer, «Clairement Rosé» est la parfaite illustration de ce que le Grenache Gris peut produire de meilleur en vin rosé très clair, léger, frais et fruité.

CLAIREMENT ROSÉ Roche Mazet – Gris de Gris, 3,90 €