Citroën C5 X, berline, break ou SUV ?

Originale, C5 X fait la synthèse entre l’élégance de la berline, le dynamisme du break et la posture surélevée d’un SUV. C5 X procure une vraie sérénité à bord grâce au confort ultime issu du programme Citroën Advanced Comfort avec un habitacle digne d’un espace lounge, incluant notamment la suspension active Citroën Advanced Comfort et les sièges Advanced Comfort.

C5 X se dote de technologies modernes pour simplifier la vie à bord, avec l’extended Head up Display, des aides à la conduite qui introduisent la conduite semi-autonome et une toute nouvelle interface de communication sur écran tactile 12’’ HD avec reconnaissance vocale naturelle.Citroën lève le voile sur C5X, son nouveau fleuron qui renouvelle le segment des grandes routières avec une ligne originale faisant la synthèse de la berline et du break, une proposition novatrice dans la plus pure tradition des grandes Citroën. Cette silhouette d’un genre nouveau, disponible avec des motorisations essence ou hybride rechargeable, exprime la modernité, le statut et l’innovation, des attentes très fortes pour les clients de ce segment mais également de celui des SUV.C5 X innove avec l’introduction en Première Mondialede la suspension active Citroën Advanced Comfort qui renforce encore l’impression de voyager à bord d’un tapis volant, une sensation intimement liée à l’histoire de Citroën; une véritable invitation au voyage avec son espace intérieur lounge offrant le confort reconnu des sièges Advanced Comfort et une habitabilité hors pair, notamment au rang 2.