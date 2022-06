Citroën Ami Buggy : seulement 50 exemplaires à acheter en ligne le 21 juin

C’est en quelque sorte la nouvelle Méhari ! Le concept-car dévoilé l’an passé devient réalité, mais juste en série très limitée. Citroën propose une version « buggy » découvrable et sans portières, de son Ami électrique. Son prix : 9790 €, hors bonus écologique de 900 €.

On retrouve ici la teinte kaki du prototype, avec des élargisseurs d’ailes noirs et quelques autocollants jaune, plus des jantes dorées de 14 pouces. Les portières sont remplacées ici par des garde-corps tubulaires sur charnières. Sur la console de la bête figure une plaque numérotée indiquant « Ultra Special Limited Edition ». Et avec seulement 50 exemplaires, c’est bien le cas !

Pour les fans de Méhari, le toit se découvre via une toile enroulable fixée par des boutons pression. Avec ses 8 ch, cet engin roule à une vitesse maximale de 45 km/h, pour 75 km d’autonomie. Largement assez pour aller et revenir de la discothèque en bord de plage cet été ! L’habitacle est au diapason avec des sièges en tissu technique noir et plusieurs éléments jaunes tels que les surpiqûres des tapis de sol et la partie supérieure du tableau de bord.

Les 50 exemplaires de cette Citroën Ami My Ami Buggy seront mis en vente le 21 juin 2022 à 12h00 sur le site de l’Ami. Bonne chance !