Helite et Urban Circus créent Cirrus, une veste airbag qui sauve la vie avec style. Conjuguant l’ADN « sécurité » du fabricant dijonnais Helite, spécialiste d’airbags individuels à celui du vêtement technique mais stylé signé Urban Circus, les deux marques françaises leaders de leurs secteurs créent CIRRUS, une veste airbag autonome, intelligente, visible à 300 mètres et ultra technique. Cette création a décroché un CES innovation Award 2019 dans la catégorie « Wearable technology » ainsi que le Prix de l’innovation de la sécurité routière 2019 dans la catégorie « aide aux deux-roues »

Helite développe des airbags personnels destinés aux cavaliers ou aux motards depuis 2002. Forte de 150 000 airbags déjà vendus dans le monde, la marque a développé un algorithme complexe qui analyse les mouvements du cycliste en temps réel et anticipe la chute. Comment ça marche ? Deux capteurs de mouvement, l’un placé à l’intérieur de la veste airbag et l’autre sous la selle du vélo, communiquent entre eux en permanence et détectent les chutes et les chocs en 60 millisecondes, l’équivalent d’un battement de cil !

L’airbag situé dans la veste se gonfle en 80 millisecondes, avant que le cycliste, trottinettiste ou wheeler ne touche le sol pour absorber 90% du choc en protégeant les fonctions vitales.

L’airbag de la veste CIRRUS contient un grand volume de gaz (17 à 25 L en fonction de la taille) afin d’absorber les chocs et couvrir complètement les zones vitales ; garantissant une protection optimale de 3 zones vitales du haut du corps : thorax / abdomen, cou et dos.

Unisexe, cette veste mi-saison est ultra réfléchissante et permet aux mobilitains d’être vus à plus de 150 mètres. Imperméable et respirante, elle est équipée d’empiècements extensibles pour faciliter le déploiement de l’airbag invisible, intégré à la doublure de la veste.

Cirrus 730 € (190 € la veste seule)

www.urban-circus.fr