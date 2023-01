Cinq nouveaux smartphones dans la famille Motorola Moto G

Moto g13, g23, g53 et g73 débarquent à partir de mars, rejoints par le moins cher Moto e13.

Toute personne à la recherche d’un smartphone à petit budget ferait bien de découvrir la gamme Moto G actualisée de Motorola, qui a été révisée pour 2023 avec quatre nouveaux modèles. Et pour ne pas être en reste, la gamme Moto E, encore plus accessible, a également été élargie.

L’histoire est encore une fois un maximum pour un minimum d’argent, que vous essayiez de rester sous la barre des 100 € ou que vous puissiez atteindre presque le triple de ce montant. Les choses commencent avec le Moto g13 et le Moto g23, qui s’en tiennent à la connectivité 4G, tandis que les Moto g53 et Moto g73 plus chers ajoutent la 5G au mix.

Pour 150 €, le Moto g13 propose un écran LCD de résolution 1600 × 720 de 6,5 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, couplé à des haut-parleurs stéréo approuvés par Dolby Atmos. Il y a un processeur MediaTek Helio G85 qui fait le show, avec 4 Go de RAM et 64 Go ou 128 Go de stockage intégré. Il existe également une extension pour carte microSD, ainsi qu’un port casque 3,5 mm et un capteur d’empreintes digitales latéral, bien que le déverrouillage du visage soit également pris en charge. En plus d’une caméra principale de 50 MP, il y a une paire de capteurs secondaires de 2 MP à l’arrière : l’un est une macro et l’autre un capteur de profondeur. Une webcam 8MP apparaît à l’avant. Vous pouvez vous en offrir un dans les coloris Matte Charcoal, Lavender Blue ou Rose Gold.

Passez au Moto g23 à 200 € et vous obtenez un écran LCD légèrement plus grand de 6,6 pouces, encore une fois avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz et une résolution HD+. Le processeur Helio G85 fait une autre apparition, seulement ici, il peut être couplé avec 4 Go ou 8 Go de RAM. Il y a un objectif ultra large 5 MP à la place du capteur de profondeur, mais les caméras macro 50 MP principales et 2 MP restent. La webcam frontale a été mise à niveau à 16MP. Il débarquera en Matte Charcoal, Pearl White et Steel Blue.

Si vous êtes 5G, vous devrez opter pour le Moto g53 à 199 € ou le Moto g73 à 270 €. Les deux ont des écrans LCD de 6,5 pouces avec des taux de rafraîchissement de 120 Hz, mais tandis que le g53 reste à la résolution HD+, le g73 passe à 2400 × 1080.

Le g53 est alimenté par un processeur Qualcomm Snapdragon 480+, couplé à 4, 6 ou 8 Go de RAM selon les spécifications. Le stockage est de 64 Go ou 128 Go, avec un support microSD pour en ajouter plus tard. Il se contente d’un appareil photo principal de 50 MP et d’une macro de 2 MP, ainsi que d’une caméra selfie frontale de 8 MP. Vous avez le choix entre les couleurs Ink Blue, Pale Pink et Arctic Silver.

MediaTek est de retour pour le g73, qui utilise un processeur Dimensity 930 couplé à 6 ou 8 Go de RAM. Vous pouvez avoir 128 ou 256 Go de stockage, plus une extension microSD. La caméra arrière 50 MP est associée à un ultra large 8 MP avec autofocus, qui peut également gérer la détection de profondeur et la prise de vue macro. Il y a une webcam 16 MP à l’avant. Attendez-vous à un choix de Midnight Blue et Lucent White.



Enfin, le Moto e13 à 90 € passe à un processeur Unisoc T606 avec 2 ou 4 Go de RAM et 32 ​​ou 64 Go de stockage. Vous obtenez toujours un écran LCD de 6,5 pouces, 1600 × 720, mais il atteint un maximum de 60 Hz. Il conserve la même batterie de 5000 mAh que ses grands frères, ainsi qu’un port casque 3,5 mm et un emplacement pour carte microSD. Il y a une seule caméra arrière de 13 MP et un capteur de 5 MP qui gère les fonctions de selfie à l’avant.

Les cinq modèles débarqueront avec Android 13 et devraient être conformes à l’approche budgétaire habituelle de Moto d’une mise à jour logicielle majeure et de deux ans de mises à jour de sécurité.