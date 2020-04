Cinq conseils pour rester en mouvement avec Under Armour My Fitness Pal

L’application Under Armour MyFitnessPal vous propose des astuces et conseils pour continuer à s’entraîner à la maison. Pour ajouter un peu de piquant aux entraînements à domicile, la marque rassemblé quelques astuces et conseils sur son blog MyFitnessPal – avec tous les entraînements disponibles sur l’application MyFitnessPal.

1. Profitez de vos entraînements à domicile

Pour certains d’entre nous, les entraînements à domicile ne sont pas quelque chose auquel nous sommes habitués. Mais grâce à MyFitnessPal, nous pouvons tirer le meilleur parti de notre situation actuelle et construire des habitudes que nous pouvons facilement suivre à long terme. Voici 6 conseils pour commencer à vous entraîner à la maison.

2. Atteignez vos nombres de pas quotidiens sans quitter la maison

Beaucoup d’entre nous n’ont pas nécessairement le temps ou l’environnement pour sortir dehors pour une course ou une marche socialement éloignée. Vous pouvez toujours obtenir un bon entraînement à la maison en suivant quatre conseils simples : se fixer un objectif de pas, utiliser un compteur de pas, bouger autant que possible et ajouter des mouvements de poids corporel tout en marchant sur place.

3. Pas d’équipement, pas de problème

Avec de nombreux salles et studios de sports du monde entier obligés de fermer leurs portes pour une durée indéterminée, les entraînements à domicile sont devenus notre nouvelle norme. Cela signifie faire preuve de créativité avec des articles ménagers du quotidien à la place des haltères, des kettlebells, des gliders (disques) et des élastiques.

« Ce n’est pas le moment de vous soucier des outils dont vous ne disposez pas; cela crée un état d’esprit selon lequel vous ne pouvez pas obtenir le même entraînement que si vous étiez dans une salle de sport. Au lieu de cela, concentrez-vous sur ce que vous essayez de faire et sur les éléments dont vous disposez pour le faire », estime Paul Winsper, vice-président de la performance des athlètes chez Under Armour

4. Evitez l’ennui

Alors que la nouveauté de faire de l’exercice dans un nouvel environnement peut être excitante au début – peut-être même un défi amusant – les entraînements à la maison et à l’extérieur peuvent rapidement devenir obsolètes. Voici 8 conseils pour vous aider à éviter l’ennui de l’entraînement.

5. Restez calme

Dans des moments instables comme ceux-ci, rester attentif et concentré sur sa respiration est un outil essentiel au bien-être mental et physique. La recherche a révélé que la façon dont nous respirons a un impact sur nos sentiments. Apprendre à contrôler votre respiration et pratiquer des méditations guidées, dont beaucoup sont proposées dans MyFitnessPal, peuvent vous aider à faire face à ce qui vous attend en ce moment.