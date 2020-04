Chrome Industries Yalta 3.0 et Bravo 3.0, pour les nomades urbains

Une fois déconfiné, il va décidément falloir remplacer autant que possible les transports en commun par le vélo… Justement, Chrome Industries présente ses emblématiques Yalta 3.0 et Bravo 3.0 renforcés grâce au BLCKCHRM 22X.

Chrome Industries, Inc. est une marque lifestyle urbaine américaine dont les origines sont enracinées dans l’univers du vélo. Elle est reconnue pour ses équipements minimalistes, authentiques et fonctionnels qui s’adaptent à l’environnement urbain. Dernièrement, la marque dévoilait sa dernière technologie, BLCKCHRM 22X, qui s’inspire du tissu technique de la voile pour encore plus d’imperméabilité et de durabilité. Inspiré par le tissu technique de la voile, le BLCKCHRM 22X associe une couche en nylon à du cordura TPX durable avec une finition en relief diamant offrant imperméabilité et durabilité.

Depuis création en 1995 dans le Colorado, la marque d’accessoires et de vêtements urbains a toujours maintenu ses promesses en créant des sacs de qualité. Aujourd’hui la marque présente sa nouvelle technologie BLCKCHRM 22X déclinée sur deux classiques de sa ligne Héritage : e Yalta 3.0 et le Bravo 3.0.

Dans cette version 3.0, le Bravo (200 €) est idéal pour les excursions urbaines. Ce sac roll-top polyvalent a été subtilement mis à jour avec des sangles ergonomiques et un panneau arrière à ventilation croisée pour réguler la chaleur, améliorant le confort.

Avec ses poches latérales sécurisées à accès rapide, son compartiment principal pouvant acceuillir un ordinateur portable de 15 pouces, et son compartiment avant permettant de ranger ses essentiels, il est le compagnon idéal des explorateurs urbains.

Avec son style épuré et classique, le Yalta 3.0 (180 €) est un sac à dos roll-top spacieux présentant un accès par le haut et latéral ainsi que des poches sécurisées sur les côtés. Sa doublure intérieure peut être retirée et transformée en un tote-bag imperméable, permettant de doubler sa capacité de transport.

Les sacs Chrome sont disponibles à la vente sur www.chromeindustries.com