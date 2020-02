Chopard pare Ana de Armas dans le nouveau James Bond, “Mourir peut attendre”

La sortie du 25e long métrage de James Bond approche… Le célèbre joaillier annonce son partenariat officiel avec Mourir peut attendre. Ana de Armas, qui y joue le rôle de Paloma, porte trois pièces de Haute Joaillerie de la Green Carpet Collection réalisée dans le respect de l’humain et de la nature.

Au travers de cette nouvelle ligne de joaillerie inspirée par la collection iconique de Chopard Happy Hearts, la coprésidente et directrice artistique Caroline Scheufele partage sa vision des femmes ‘James Bond’ : déterminées et courageuses. Cette dernière a décidé de réinterpréter les créations Happy Hearts en déclinant ces cœurs avec l’intérieur composé en rose éthique – l’or étant un leitmotiv inscrit dans l’ADN de James Bond. Ces nouveaux talismans sont aussi beaux à l’intérieur qu’à l’extérieur et plus encore : éthiques, légers, délicats et faciles à porter.

Dans le film, Ana de Armas est sublimée par un collier serti de diamants taille poire pour un total de 43 carats. Un bracelet composé d’une cascade de diamants tailles poire et brillant d’un poids total de 82 carats, et des boucles d’oreilles agrémentées de 14 carats de diamants taillés en poire complètent son allure.

Ces créations font partie de la Green Carpet Collection de Chopard, la première ligne de Haute Joaillerie entièrement fabriquée à partir de matériaux extraits de manière responsable : de l’or éthique certifié Fairmined et des diamants provenant de fournisseurs agréés par le Responsible Jewellery Council. Engagée avec Chopard dans un Voyage vers un Luxe Durable depuis 2013, la coprésidente et directrice artistique Caroline Scheufeule était particulièrement enthousiaste et honorée à l’idée de mettre en valeur ces créations précieuses alliant l’éthique et l’esthétique.

Dans Mourir peut attendre, sur les écrans début avril, James Bond a quitté le service actif et profite d’une vie paisible en Jamaïque. Sa tranquillité est de courte durée car son vieil ami de la CIA, Felix Leiter, vient lui demander de l’aide. La mission, le sauvetage d’un scientifique kidnappé, s’avère bien plus périlleuse que prévu, James Bond étant confronté à un mystérieux malfaiteur muni de nouvelles armes technologiques redoutables.