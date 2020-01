Chipolo One, un tracker abordable aux fonctionnalités premium

Chipolo élargit sa gamme de trackers avec le Chipolo One (25 $), un tracker vibrant en forme de pièce de monnaie promettant des fonctionnalités Premium pour un prix modique. Pour commencer, ce tracker intelligent est capable de fournir gratuitement des alertes « hors de portée » bien utiles avant de prendre la route. Il possède également apparemment la plus longue durée de vie de la batterie et le son le plus fort par rapport aux trackers concurrents, ce qui signifie qu’il devrait être pratiquement impossible de perdre vos affaires (enfin). Il peut également vous fournir les dernières alertes de localisation connues.