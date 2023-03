Chez Brompton, c’est déjà le printemps

La communauté Brompton du monde entier la réclamait, Brompton l’a fait ! Pour le printemps, le célèbre vélo pliant anglais sillonnera les villes dans une nouvelle teinte, le Bumblebee Yellow. Profond, positif et plein d’énergie, ce coloris reflète l’enthousiasme des riders du bitume pour leur fidèle monture et leur façon de jouer avec l’effervescence de la ville et en-dehors avec la même aisance.



Ce nouveau pantone est disponible dès maintenant sur les modèles C Line et Electric C Line, en version Urban et Explore, avec toutes les options de guidons et de hauteurs de tiges de selle.

RDV dans les magasins Brompton Junction, en ligne sur www.brompton.com et auprès d’une sélection de détaillants Brompton pour l’adopter.

Brompton C Line Explore en Bumblebee Jaune, 1799 €