Chargeasap, la power bank la plus puissante du marché

Chargeasap tente de financer via Indiegogo une powerbank de 20 000 mAh, la Flash. Ce serait la plus puissante, la plus polyvalente et la plus rapide au monde, capable de charger jusqu’à 4 appareils simultanément avec une puissance totale de 150 W. Avec un large éventail de supports pour une charge rapide, cette Flash devrait être en mesure de charger complètement un iPhone 11 quatre fois en seulement 25 minutes et serait compatible avec un large éventail d’appareils, notamment l’Apple Watch, le MacBook Pro, les tablettes et la plupart des marques des smartphones. Et Chargeasap est catégorique : cette powerbank fonctionnera toujours bien après cinq ans d’utilisation quotidienne. Si c’est vrai, c’est énorme.