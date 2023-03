Char-broil Smart-E, la nouvelle génération de barbecue électrique

Char-Broil, l’un des leaders du barbecue américain, innove dans la cuisine BBQ depuis le lancement de son premier gril dans les années 1940 et passe à l’électrique en lançant sa nouveauté SMART-E (799 €).

Une simple pression sur un bouton et l’on accède à une véritable expérience

de grillade ! SMART-E dispose d’un écran numérique et d’un bouton rotatif pour permettre une grande précision de température, pouvant aller de 90 à 370 degrés. Les couleurs rayonnantes autour du bouton permettent d’indiquer les périodes de préchauffage et de température souhaitée.

Le nouveau modèle SMART-E proposé par Char-Broil réinvente le barbecue électrique et le place comme une nouvelle génération de barbecue.

SMART-E intègre trois grilles et plaques en acier inoxydable pour un barbecue très chaud. Réparti sur des surfaces différentes, ce système de grille assure une diffusion parfaite de la chaleur ainsi que des stries de cuisson uniques. Le SMART-E est également doté d'une grille de maintien au chaud. Elles sont également plus simples à nettoyer et garantissent une plus longue longévité.