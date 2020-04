Char-Broil présente sa gamme « Professional Black Edition »

Vous avez un jardin ? Vous avez de la chance : vous pouvez y mettre un barbecue ! Avec sa ligne élégante, entièrement revêtue de noir, le Professional Black Edition a tout pour plaire et offre tous les avantages de la série Professional. Grâce aux performances du système de cuisson TRU- Infrared intégré, le succès est garanti et les résultats de cuisson digne d’un professionnel.

La série Professional Black Edition se compose de deux barbecues, l’un à trois brûleurs (Modèle 3500) et l’autre à quatre brûleurs (Modèle 4500). Avec une structure principale en acier et de 2 larges portes, elle est équipée de toutes les options dont un espace de cuisson et un large espace de stockage. Les grilles de cuisson sont en fonte, ce qui assure une excellente transmission de la chaleur.

La série Professional Black Edition est dotée de la technologie breveté TRU-INFRARED qui permet aux aliments de cuire directement et uniformément. Grâce à une combinaison de la chaleur et de la combustion du brûleur, cette technologie permet de consommer moins de gaz et de cuire les aliments plus rapidement tout en gardant leur saveur. Ce système est également plus économique car il utilise entre 30% et 50% de gaz en moins que les barbecues à gaz traditionnels.

Professional Black Edition 3500 : 749 € ; Professional Black Edition 4500, 949 €. Disponibles dans les enseignes Leroy Merlin, Gamm Vert, Espace Emeraude, Factory Direct et chez certains revendeurs spécialisés.