Cet été, voyagez en France avec Hôtels & Préférence

Première destination touristique mondiale, la France regorge de richesses. Y voyager cet été représente une opportunité unique de soutenir les hôteliers français, restaurateurs et artisans en découvrant des lieux emblématiques et incontournables de chaque région de notre pays. C’est ainsi l’occasion d’aller à la rencontre des producteurs locaux, des artisans talentueux avoisinant le quotidien des français, de découvrir des régions de la France

N°1 en France avec 8500 chambres sur le segment de l’hôtellerie indépendante 4 & 5 étoiles, Hôtels & Préférence offre un large choix d’hébergements « upscale » en France, en générant plus de 70.000 réservations annuelles dans 19 pays.

Hôtels & Préférence vous accompagne pour organiser de façon « sur-mesure » votre prochaine évasion au cœur des magnifiques et authentiques régions françaises, avec des conditions de séjour adaptées et toujours plus optimales. Avec une collection de somptueux hôtels situés aux quatre coins du pays : de l’est à l’ouest et du nord au sud, ce sont plus de 8 500 chambres réparties en 150 hôtels, comprenant 90 restaurants et spas, 40 golfs et tout autant de raisons de voyager sur notre territoire français !

Parmi ces destinations exceptionnelles, niché au bord du Parc naturel régional de la Camargue en région Provence-Alpes-Côte d’Azur, les flamants roses survolent le Mas de la Fouque dans le plus grand des calmes, quant à l’Hôtel & Spa Le Nouveau Monde face à la baie de Saint-Malo en Bretagne, il prend place dans un cadre chic et contemporain à deux pas de la cité historique. À Pornichet dans les Pays de la Loire, le Château des Tourelles, Relais Thalasso est un monde à part pour une parenthèse rêvée consacrée au bien-être avec accès direct à la plage.

Les Manoirs de Tourgeville en Normandie se trouvent à quelques kilomètres de Deauville et d’Honfleur et savent accueillir les amateurs de quiétude comme il se doit. Du côté de la Haute-Savoie, l’Hôtel Ermitage Evian Resort 4 étoiles surplombe le Lac Léman depuis son parc de plusieurs hectares et dévoile une ambiance intime et raffinée où son célèbre golf de 18 trous séduit amateurs et novices avec une vue majestueuse.

Pour sa vingtième année, la chaîne ouvre aussi une nouvelle destination avec un établissement mythique Le Mas de Chastelas à Saint-Tropez, une somptueuse bastide du XVIIIe siècle offrant le confort absolu d’un boutique-hôtel 5 étoiles.