Cet été, un peu de Bourgogne vous fera du bien !

andis qu’on annonce une ruée vers la mer ou la montagne, il se pourrait bien que « les Gaulois réfractaires » optent plutôt pour la campagne, qu’ils ont tant convoitée pendant le confinement. Pour ceux qui sont en quête de calme, loin des foules, la Côte-d’Or, concentré de Bourgogne, propose tout ce dont ils ont besoin pour profiter pleinement de cet été, dans un environnement apaisant.

La grande nouveauté 2020 : Le 11e et dernier né des parcs nationaux en France, le seul au nord de la Loire : Le Parc national de forêts, situé entre la Champagne et la Bourgogne, havre de paix, de verdure et d’air pur. Entre les activités de plein air, de découvertes de la faune et de la flore, de rencontres avec des éleveurs, des animateurs et des personnages charismatiques, les propositions touristiques et culturelles ne manquent pas !

La Route des grands crus de Bourgogne est quant à elle au cœur des « Climats » inscrits au Patrimoine mondial de l’UNESCO. Les paysages sont à couper le souffle. A faire à pied, à vélo, en segway, ou en 2 CV par exemple ! Arpentez la Voie des vignes, de Beaune à Santenay. Cette véloroute de 23 km traverse des villages comme Pommard, Meursault… à faire tourner la tête ! Denis Brongniart la raconte ici…