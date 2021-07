Cet été, Amazon Prime Gaming offre des jeux Battlefield

Les membres Amazon Prime peuvent obtenir Battlefield 1 et Battlefield V pendant un temps limité.

Ce mois-ci, Prime Gaming met l’action sur le devant de la scène. Les membres Prime pourront obtenir deux titres de l’explosive saga Battlefield. A compter d’aujourd’hui et pour un temps limité, les éditions Standard de Battlefield 1 et Battlefield V sur PC seront récupérables gratuitement grâce à l’abonnement Prime Gaming.

Cette offre unique de deux des jeux Battlefield les plus populaires est l’occasion idéale de mettre à l’épreuve ses compétences sur le champ de bataille. Battlefield a redéfini à lui-seul les codes du FPS grâce à ses affrontements sur de gigantesques cartes et son gameplay innovant laissant libre court à l’imagination des joueurs. Comme pour toutes les offres Prime Gaming, une fois récupérés, ces jeux appartiendront aux joueurs pour toujours.

Disponible dès aujourd’hui jusqu’au 4 août – Battlefield 1 projette les joueurs au milieu de combats immersifs dans des lieux variés. Des allées exiguës d’une ville Française assiégée aux dénivelés des Alpes Italiennes en passant par des batailles frénétiques en plein milieu des déserts d’Arabie, les membres Prime découvriront un monde à feu et à sang avec les récits de guerre composant la campagne solo. Côté multijoueur, une véritable expérience bac à sable attendra les joueurs. Qu’ils décident de prendre le contrôle des cieux dans des batailles aériennes ou de venir en renfort à leur équipe en pilonnant les côtes depuis leur bateau, ils s’élanceront dans certains des combats les plus intenses qui soient, alors que les empires cherchent à établir leur domination.

Disponible du 2 août au 1er octobre – Battlefield V propose le gameplay le plus immersif de la saga et propulse l’expérience bac à sable au milieu de la Seconde Guerre Mondiale, conduisant les joueurs à user de tous les stratagèmes pour venir à bout de leurs adversaires. Il est désormais possible de remorquer des armes statiques, de construire des fortifications ou de réparer des structures endommagées pour reprendre le contrôle du champ de bataille. Que ce soit en réanimant ses alliés ou en faisant exploser une grenade en plein vol, les joueurs se sentiront instantanément connectés à ce monde en perpétuel changement, et se battront pour la victoire même lorsque tout semblera perdu. Mais la liberté offerte a une contrepartie : une adaptation constante sera nécessaire, le champ de bataille ne sera plus jamais le même.

Les membres Prime peuvent dès à présent récupérer un code PC à entrer sur Origin pour obtenir Battlefield 1 dans son édition Standard en cliquant ici. Un nouveau code pour l’édition Standard de Battlefield V pourra être récupéré à partir du 2 août.