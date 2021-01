C’est quoi la technologie Mi Air Charge de Xiaomi ?

Mort aux fils ! À quel point quelqu’un peut-il raisonnablement être excité en discutant de charge sans fil ? La réponse a probablement échappé aux experts depuis l’époque de Nikola Tesla (principalement parce que la recharge sans fil n’existe que depuis très récemment). Mais nous en avons une idée. Vous voyez, Xiaomi vient de dévoiler une toute nouvelle technologie de charge qui ressemble légitimement à la science-fiction et qui pourrait en fait révolutionner la façon dont nous ravitaillons nos gadgets. Cela s’appelle la technologie Mi Air Charge, et elle est sur le point de vous épater.

D’accord, nous sommes peut-être été un peu trop zélés, mais nous sommes très excités par ce que Xiaomi avait concocté. Contrairement à la technologie de charge sans fil traditionnelle, qui oblige généralement les utilisateurs à placer leurs gadgets sur un support ou un pad de chargement, Mi Air Charge est vraiment sans fil. Il utilise une « pile de chargement » à distance qui peut détecter l’emplacement de votre smartphone et lui transmettre de l’énergie à travers les airs.

Selon les meilleurs et les plus brillants experts de Xiaomi, la pile de charge possède “cinq antennes d’interférence de phase intégrées, qui peuvent détecter avec précision l’emplacement d’un smartphone. Un réseau de contrôle de phase, composé de 144 antennes, transmet des ondes millimétriques directement au téléphone via la formation de faisceau.” Il y a là beaucoup de jargon, mais cela permet de charger les appareils compatibles tant qu’ils se trouvent dans un rayon de quelques mètres. Pas de câbles, pas de pads, juste une charge sans fil automatique qui prend soin d’elle-même.

Cela ne fonctionnera qu’avec les smartphones ?

En fait, Xiaomi a développé un réseau d’antennes miniaturisé avec une “antenne balise” intégrée et un “réseau d’antennes de réception” qui convertit le signal d’onde millimétrique émis par la pile de charge en énergie électrique.

Cette antenne peut être utilisée pour s’assurer que Mi Air Charge est compatible avec une large gamme d’appareils, et Xiaomi affirme que la technologie fonctionnera éventuellement avec des montres intelligentes, des haut-parleurs, des lampes de bureau et d’autres produits pour la maison intelligente.

Le système sera même capable de charger plusieurs appareils simultanément (chaque appareil prendra en charge la charge à distance de 5 W), ce qui permettra de garder toute une maison intelligente en marche pendant que vous faites, eh bien, quoi que vous fassiez.

J’achète. Quand est-ce lancé ?

Comme toujours, il y a un problème avec ces choses, et bien que Xiaomi ait été plus que lyrique pour parler de sa dernière révolution technologique, la société a été moins ouverte pour évoquer une date de lancement.

À l’heure actuelle, nous ne savons pas quand – ni même si – Mi Air Charge sera déployé auprès des consommateurs. Il est probable qu’il reste encore un peu de réglage à faire dans les coulisses. Mais l’annonce de Xiaomi selon laquelle “aujourd’hui, nous entrons dans une véritable ère de charge sans fil” implique que l’entreprise est convaincue que cela deviendra une réalité viable à terme.