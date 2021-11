C’est Noël en avance : Microsoft offre le streaming next gen aux joueurs Xbox

La bêta de Xbox Cloud Gaming a débarqué dans 25 pays, et on est scotché devant notre console…

Microsoft a offert aux propriétaires de Xbox un cadeau de Noël en avance, libérant enfin le service Xbox Cloud Gaming sur sa console éponyme en version bêta. Cette décision fait que plus de 100 jeux Xbox sont désormais disponibles en streaming direct sur les systèmes Xbox One, Xbox Series X et Xbox Series S pour certains utilisateurs Xbox Game Pass Ultimate dans 25 pays, dont le Royaume-Uni, les États-Unis, l’Australie, l’Europe continentale et plus encore. Peut-être plus important encore, Xbox Cloud Gaming rend les jeux de nouvelle génération des séries X et S disponibles pour la toute première fois sur les anciennes consoles Xbox One.

L’arrivée de la version bêta sur Xbox fait suite au lancement réussi du service basé sur le cloud pour les appareils iOS et PC, avec d’autres fonctionnalités Xbox Cloud Gaming, notamment la possibilité de jouer avec des amis même si un seul d’entre vous a téléchargé le titre, et de pouvoir pour commencer à jouer (ou même simplement à essayer) des jeux sans avoir à les télécharger sur votre disque dur.

On n’a toujours pas de date de sortie mondiale confirmée pour le Xbox Cloud Gaming. Mais Microsoft va continuer à déployer en version bêta sur les 25 marchés de lancement dans les semaines à venir. On ne sait pas non plus comment les abonnés Game Pass Ultimate sont sélectionnés pour le lancement initial du service – nous ne pouvons donc que supposer que ce sera aléatoire.

D’autres titres devraient être ajoutés au service dans les mois à venir avant sa sortie prévue en 2022. Vous pouvez en savoir plus sur le site officiel du Game Pass.