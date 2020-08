C’est l’été, mais Realme sort son X50 5G, ses Buds Q et le C11

Pourquoi attendre la rentrée quand on peut être le seul (avec Samsung) à faire des annonces au coeur de l’été ? La marque de smartphones qui connaît la plus forte croissance au monde à l’heure actruelle, Realme, lance aujourd’hui le X50 5G, les Buds Q et le C11.

Le realme X50 5G est équipé d’un écran à 120Hz avec un double objectif, du processeur Qualcomm Snapdragon 765 5G et d’une charge flash de 30W. Le realme X50 5G est disponible en 2 couleurs : Argent glacé et Vert sauvage et en une seule configuration : 6 Go+128 Go à 379 € en exclusivité dans les magasins Fnac et Darty et sur les sites Fnac.com et Darty.com ainsi que sur le site français www.realme.com/fr

Le realme X50 5G est également disponible en précommande du 11 au 16 août avec les realme Buds Q offerts à chaque commande sur les sites Fnac.com, Darty.com et le site français de la marque.

Disponibles dès aujourd’hui, les realme Buds Q sont quant à eux les premiers produits co-créés par José Lévy et le studio de design realme. D’autres produits AIoT realme conçus par José Lévy sont à prévoir. Inspirés par la nature, ils sont assez audacieux pour insuffler de nouvelles idées et de nouveaux éléments dans leur design, qui est également le même que celui du studio de design realme. Engagé à être le “Tech Trendsetter”, realme se consacre à amener la culture de la mode dans l’industrie technologique avec un design de pointe, pour les aider à s’exprimer et à répondre à la fois aux exigences de conception et de qualité des produits.

Les realme Buds Q sont disponibles en deux couleurs dès le 14 août : Blanc et Noir, et sont proposés au prix de 29,99 € dès le 14 août.

Enfin, le realme C11 propose une batterie puissante de 5000 mAH. Il s’adresse aux jeunes avec un grand écran de 6,5 pouces et une batterie puissante de 5000 mAH. Positionné comme le roi de la batterie, le realme C11 adopte un tout nouveau design géométrique inspiré de la peinture de Mondrian.

Il est disponible en 2 couleurs dès le 14 août : Gris poivre et Vert menthe et en une seule configuration : 2+32 Go à 119 € ainsi qu’en précommande à partir du 11 août.

www.realme.com/fr