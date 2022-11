C’est la saison de Mariah Carey… et des guirlandes lumineuses intelligentes Festavia de Philips Hue

La saison des fêtes approche à grands pas, après le Black Friday, bien sûr. Avec la technologie de la maison intelligente couvrant à peu près tous les gadgets que nous avons dans nos maisons, il est temps de passer à ce que nous n’avons pas toujours à l’affiche : les décorations de Noël. Plongeant la tête la première dans l’esprit des fêtes, Philips élargit la gamme Hue avec ses nouvelles guirlandes Festavia.

Les lumières Festavia de Philips Hue sont conçues pour être le clou de vos décorations de Noël, donnant au Père Noël quelque chose à mettre sur sa propre liste. Les guirlandes lumineuses connectées Wi-Fi comportent 250 mini LED intelligentes le long d’un cordon de 20 mètres. Oubliez de ramper derrière l’arbre et de vous faire poignarder avec des aiguilles, les lumières Festavia vous permettent de tout contrôler depuis l’application.

Via votre smartphone, vous pouvez contrôler les bases, comme allumer ou éteindre les lumières Festavia. Vous pouvez également changer la couleur, les atténuer ou les éclaircir et définir des horaires pour qu’ils s’allument. Ce n’est pas tout, cependant. Étant donné que chaque LED est contrôlable, vous pouvez créer des dégradés et des motifs avec différentes couleurs pour créer votre éclairage idéal. Vous pourrez utiliser les lumières avec d’autres produits Philips Hue, ainsi que les connecter à Spotify et aux SmartThings de Samsung.

Dans l’application Hue, vous trouverez deux nouveaux effets d’éclairage de Noël : Sparkle et Scattered. Vous pourrez également utiliser les effets d’éclairage existants d’autres équipements Philips Hue. Et bien sûr, vous retrouverez votre compatibilité habituelle avec les assistants domestiques intelligents – Alexa, Google Assistant et Siri. N’oubliez pas que vous aurez besoin d’un pont Hue pour utiliser les lumières Philips Hue avec Siri.

Vous pourrez commander les nouvelles lampes Festavia directement auprès de Philips Hue à partir du 15 novembre. Il vous en coûtera environ 150 €, ce qui est légèrement plus que votre jeu de guirlandes standard.