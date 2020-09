Ces lunettes intelligentes vont résoudre votre problème de procrastination

Auctify vient d’offrir un remède au plus répandu des maux de la génération Y – la procrastination, avec une paire de lunettes intelligentes qui suivent votre productivité et vous alertent lorsque votre esprit s’égare. Une caméra intégrée identifie ce que vous regardez, style Black Mirror, bien que, espérons-le, d’une manière moins dystopique et plus productive. Une application compagnon analyse les données de la caméra avant d’organiser vos distractions et vos méfaits dans des graphiques à secteurs colorés que vous pouvez montrer à vos amis, si vous en avez encore.

En fonction de votre niveau de masochisme, vous pouvez également réserver un «temps de concentration» dédié, tout en mesurant simultanément le temps précieux que vous avez déjà perdu sur cette terre. Une LED intégrée et des haut-parleurs à conduction osseuse fournissent des méthodes préventives ennuyeuses pour vous empêcher de trop vous éloigner de vos tâches banales. Le suivi de la condition physique est aussi là pour faire bonne mesure. Si vous avez envie de vous remonter le moral après le confinement et la rentrée, ou pas, n’hésitez pas à en commander une à partir de 186 £ sur Indiegogo.