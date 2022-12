I-Perskin, la première housse connectée de sac de frappe qui réinvente les entraînements de boxe des amateurs et professionnels.

Créée début 2022 par Maryline et Olivier Huc, la start-up toulousaine I-Percut va « taper fort » lors de l’édition 2023 du CES Las Vegas, avec son innovation I-Perskin : la première house connectée de sac de frappe.

Associée à l’application I-Percut, elle permet à tous les boxeurs amateurs et professionnels d’être guidés dans leurs entraînements, et de bénéficier en temps réel de toutes les statistiques pour s’améliorer grâce aux capteurs souples et ultra-sensibles qui mesurent votre activité (force, vitesse, réactivité…). Une innovation unique qui s’installe très facilement sur n’importe quel sac traditionnel, à destination de toutes les salles de boxe et de sport.