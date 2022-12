CES 2023 : Y-Brush, la nouvelle brosse à dents high tech française primée

Primée d’un CES Innovation Awards 2023, Y-Brush présentera à l’Unveiled (3 janvier) et au CES sa nouvelle gamme.



La brosse à dents Y-Brush évolue pour proposer un brossage toujours plus efficace et simple d’utilisation. Incubée à TECH 360, l’incubateur d’ECAM LaSalle et après 4 ans de R&D et de collaboration avec des dentistes et des experts de la santé bucco-dentaire, Y-Brush lance et brevète sa première brosse à dents en 2020. Elle réduit le temps pour un brossage efficace de 2 minutes à seulement 10 secondes en brossant toutes les faces de toutes les dents simultanément grâce à 35 000 filaments de nylon fixés sur une brosse souple en forme de Y qui transmet des vibrations et détruit la plaque dentaire. Y-Brush est la seule marque de brosse à dents fabriquée en France.