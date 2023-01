CES 2023 : Voici le gigantesque téléviseur LG OLED M3 97 pouces

Ce LG OLED M3 97 est doté d’un boîtier sans fil Zero Connect pour éliminer définitivement l’encombrement des câbles.

Un OLED de 97 pouces serait impressionnant à voir dans le meilleur des cas, mais LG est allé encore plus loin au CES 2023 avec son nouveau téléviseur OLED M3 en le rendant (pratiquement) entièrement sans fil.

Tout cela grâce à un boîtier Zero Connect intelligent, qui agit de la même manière que le boîtier One Connect de Samsung en acceptant avec plaisir toutes les entrées câblées des consoles, des décodeurs et plus encore, pour empêcher votre magnifique nouveau téléviseur d’avoir un million de fils suspendus. de celui-ci.

Contrairement à son rival Samsung, LG est allé encore plus loin en rendant son boîtier capable de transmettre sans fil de la vidéo et de l’audio à son nouveau téléviseur, ce qui signifie que vous pouvez le placer hors site n’importe où dans une pièce pour un placement TV flexible ultime. . Bien que vous ayez probablement encore besoin d’un câble d’alimentation pour le brancher, contrairement au nouveau téléviseur Displace alimenté par batterie.

Naturellement, les puristes de la télévision seront très préoccupés par la qualité et la latence de ces transmissions sans fil, mais LG espère les rassurer en déclarant avec confiance que des visuels 4K, 120 Hz et un son net peuvent être transmis de manière fiable, avec un minimum d’erreurs de transmission ou de perturbations. .

Tout cela grâce à un algorithme spécialement conçu qui identifie instantanément le chemin de transmission optimal de la Zero Connect Box au téléviseur. Il est assez intelligent pour détecter les changements à la volée (comme une personne ou un animal de compagnie se promenant dans la pièce), avant de faire des ajustements instantanés en conséquence. L’antenne du boîtier peut également être ajustée pour s’aligner avec précision sur l’emplacement choisi du téléviseur.

Il n’y a pas de statistiques spécifiques sur la latence, un chiffre qui intéressera sans aucun doute les joueurs passionnés, mais nous espérons voir des informations plus détaillées de LG dans un proche avenir.

Comme c’est devenu la tradition du CES, il n’y a pas non plus d’informations détaillées sur les prix ni d’indice sur une date de sortie. Pourtant, c’est un pas dans la bonne direction, et nous attendons avec impatience que la technologie évolue et se répercute sur plus de téléviseurs à l’avenir.