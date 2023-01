CES 2023 : Un énorme OLED de 77 pouces, un projecteur ultra-court 8K et ses téléviseurs les plus intelligents à ce jour : c’est Samsung

Nouveaux téléviseurs, Samsung et Las Vegas. Nommez un trio plus emblématique…

Dans la foulée de ses annonces folles de jeux et de moniteurs PC (sans parler de son nouveau concept d’écran pliant), Samsung a une fois de plus honoré la salle de presse du CES 2023 de sa présence en laissant tomber toutes les informations sur sa gamme de téléviseurs 2023.

Il y a pas mal de choses à couvrir, nous allons donc plonger directement dans la nouvelle gamme 8K et 4K Neo QLED (photo ci-dessus), qui a été imprégnée de nombreuses astuces astucieuses sous le capot pour offrir la meilleure qualité d’image de l’entreprise à ce jour. Il existe un processeur quantique neuronal avancé au son impressionnant pour les débutants, qui renforce la gamme Quantum Mini éclairée par LED avec un traitement 14 bits et une mise à l’échelle de l’IA, déverrouillant des fonctionnalités telles que Shape Adaptive Light Control et Real Depth Enhancer Pro. Au-delà de tous les mots à la mode, cela signifie que Samsung promet une image encore plus nette, plus claire et plus réaliste.

Au-delà de cela, il existe également une nouvelle fonctionnalité Auto HDR Remastering qui utilise la technologie d’apprentissage en profondeur de l’IA pour analyser et appliquer des effets HDR en temps réel sur le contenu SDR standard. Il fonctionne scène par scène, promettant de transformer le contenu SDR en le rendant plus lumineux et plus percutant pour une meilleure immersion. Nous voudrons certainement l’essayer nous-mêmes pour voir s’il répond aux affirmations de Samsung, mais laissez-nous provisoirement excités pour le moment.

Par ailleurs, vous trouverez également un module SmartThings Zigbee et Matter Thread One-Chip intégré, ce qui signifie que vous pouvez contrôler votre empire de maison intelligente (y compris la technologie non Samsung) directement depuis votre téléviseur sans avoir besoin d’un dongle externe.



Les fans d’écrans géants seront également ravis d’apprendre que la gamme Micro LED 2023 a également été rafraîchie, permettant aux utilisateurs de connecter des modules ensemble de manière transparente pour créer des écrans de taille sur mesure, remplissant les murs, si leurs poches sont suffisamment profondes. Et sur cette note, la liste OLED 2023 propose également un modèle ultra-large de 77 pouces, rejoignant les options 55 pouces et 65 pouces. Ils ont également été renforcés par la même technologie Quantum dot utilisée dans la gamme New QLED, ainsi que par les processeurs Neural Quantum. Le résultat final devrait combiner les couleurs riches et les noirs profonds de l’OLED, avec des couleurs encore plus précises et une expérience visuelle globale plus lumineuse.

La gamme OLED étendue est également destinée aux joueurs, avec un taux de rafraîchissement ultra-rapide de 144 Hz et le FreeSync Pro d’AMD. Il existe également le Gaming Hub de Samsung, qui offre de nombreuses façons aux utilisateurs de diffuser des jeux sans avoir besoin d’une console ou d’un PC. Cela aussi, a quelques nouvelles fonctionnalités, y compris MiniMap Sharing – une fonctionnalité qui vous permet de visualiser la mini-carte de votre jeu sur un autre écran externe. Il y a aussi Virtual Aim Point, qui superpose des réticules virtuels plus importants sur les titres FPS, pour ceux qui recherchent un avantage supplémentaire. Le temps nous dira jusqu’où l’une ou l’autre des fonctionnalités tombera sur le territoire des gadgets, mais il est intéressant de voir un accent dédié aux fonctionnalités de jeu faire néanmoins son chemin vers les téléviseurs.

Enfin, Samsung a également dévoilé le Premiere 8K – une nouvelle itération de son projecteur ultra-court qui double la résolution du modèle standard tout en prenant en charge une taille d’écran maximale de 150 pouces. Il existe également un projecteur portable Freestyle mis à jour qui vous permet d’afficher deux appareils simultanément, ainsi que l’annonce que davantage de matériaux recyclés sont utilisés dans la télécommande SolarCell TV de l’entreprise.

TL; DR – Samsung a dévoilé un tas de nouveaux téléviseurs et projecteurs pour 2023, promettant la meilleure qualité d’image à ce jour. Aucun prix ou date de sortie n’est disponible au moment de la rédaction, mais nous vous tiendrons au courant lorsqu’ils arriveront.