CES 2023 : TCL récompensé par l’ADG pour ses innovations technologiques

TCL a été récompensé par l’ADG (Asia Digital Group) pour ses innovations technologiques en matière de technologie d’affichage au cours du CES 2023.

TCL a remporté deux prix cette année : le « Display Technology Innovation Gold Award » pour son TV TCL 4K MINI LED C845 et le « Eye Protection Innovation Award of The Year » pour le TCL NXTPAPER 12 Pro.

Sélectionnés par un jury d’experts mondiaux et de médias influents, les prix ont été décernés dans le cadre du 2022-2023 Global Top Brands Award sponsorisé par l’ADG, qui s’est tenu le 6 janvier à Las Vegas.

Le prestigieux prix « Display Technology Innovation Gold Award » décerné au TV TCL 4K MINI LED C845 récompense la volonté de TCL de faire évoluer la technologie d’affichage Mini LED, afin de continuer à rehausser l’expérience du cinéma à la maison, avec une clarté incroyable, un contraste saisissant et des couleurs plus réalistes. Parmi les dernières innovations de l’industrie visant à améliorer la performance des écrans haut de gamme, on retrouve le partenariat de TCL avec TÜV pour la création d’un laboratoire Mini LED.

Les dernières innovations des technologies NXTPAPER de TCL ont été récompensées lors de l’exposition 2023 TCL NXTPAPER 12 Pro, avec le « Prix de l’innovation en matière de protection oculaire de l’année ». L’écran NXTPAPER 12 Pro offre une expérience visuelle immersive : 100 % plus lumineux que son prédécesseur, son écran qui créé un effet papier, permet de réduire la lumière bleue jusqu’à 61 % par rapport aux écrans classiques, ce qui garantit une excellente qualité d’image sans abimer les yeux.