CES 2023 : Sony et Honda s’associent pour dévoiler le concept AFEELA EV

Une future AFEELA EV signée Sony et Honda qui embarque à peu près toutes les technologies auxquelles vous pourriez penser…

Le CES foisonne de plus en plus de concept-cars, avec des engins futuristes qui hantent les salons de Vegas tels des cents dans les machines à sous. Après avoir teasé un concept-car pendant plusieurs années maintenant, Sony a enfin fini de mettre sa voiture électrique sur des roues. Surnommée l’AFEELA, cette voiture à l’allure spatiale est l’œuvre d’une collaboration entre Sony et Honda. Elle devrait contenir à peu près toutes les technologies auxquelles vous pourriez penser à l’intérieur. Oui, vraiment.

Cette voiture dispose en fait d’un affichage numérique sur le pare-chocs pour fournir des informations aux piétons et aux autres véhicules. Sony y incluera même un tas de thèmes, afin que vous puissiez personnaliser l’apparence de votre AFEELA. Mais soyons honnêtes – tant que l’écran peut lancer des jurons aux mauvais conducteurs, nous serons heureux. La technologie pourrait afficher des informations sur la prise en charge des passagers dans les taxis.

Sony prévoit d’intégrer une suite de divertissement complète dans l’AFEElA, intégrant des films, de la musique, des jeux et même PlayStation de Sony. Unreal Engine d’Epic Games sera intégré à un partenariat centré sur le jeu. De plus, toute la voiture sera alimentée par le châssis numérique Snapdragon de Qualcomm.

Et l’auto-conduite ? L’AFEELA dispose d’un nombre impressionnant de 45 caméras et capteurs, à l’intérieur et à l’extérieur du véhicule. Sony estime qu’il atteindra la conduite autonome de niveau 3, similaire au pilote automatique de Tesla. Bien que cela ne soit pas spécifiquement mentionné, les rendus de cette AFEELA montrent des écrans de divertissement prévus à l’arrière, un volant de style joug et un tableau de bord entièrement numérique. C’est certainement une voiture pour l’ère numérique!

Côté informations plus pratiques, les détails se font rares. Rien sur les prix, la taille de la batterie, l’autonomie, le temps de charge, la puissance, le couple et tous les autres chiffres qui comptent. Sony estime que le prix sera en concurrence avec d’autres véhicules électriques haut de gamme, mais nous pensons que cela pourrait être une annonce pour laquelle nous nous asseyons. De toute évidence, il reste encore pas mal de travail.

Prêt à prendre le volant de l’AFEELA ? Pas si vite. Sony ne commencera à prendre des précommandes pour la voiture électrique de nouvelle génération qu’en 2025. Il estime qu’elle ne rouleront qu’au printemps 2026 – au moins aux États-Unis – selon le calendrier actuel. Et s’il y a une chose que nous savons sur les nouveaux véhicules électriques, c’est qu’ils sont sujets à des retards.