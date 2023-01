CES 2023 : Sennheiser IE 200, les écouteurs filaires ont (toujours) de l’avenir

Les fabricants de smartphones ayant depuis longtemps abandonné le port pour écouteurs et les écouteurs True Wireless étant disponibles à des prix défiant toute concurrence, vous seriez pardonné de penser que les écouteurs filaires ont été relégués dans les oubliettes de la tech. Eh bien ne vous inquiétez pas, car Sennheiser est toujours fan des anciennes (et bonnes) méthodes. Le nouveau Sennheiser IE 200 (149,90 €, sennheiser.com) offre un son de qualité audiophile à un prix qui ne vous fera pas grimacer.

Les fans de musique qui se soucient de la qualité sauront que s’en tenir à un câble signifie ne pas avoir à se soucier des codecs Bluetooth et des débits binaires avec perte, ni à se souvenir de recharger les batteries. Chez Stuff, nous aimons également les écouteurs filaires pour leur latence nulle, ce qui les rend parfaits pour un spot de jeu portable sur la Nintendo Switch ou Steam Deck.

C’est exactement ce que vous obtenez avec l’IE 200, qui promet le genre de clarté sonore et de fonctionnalités adaptées aux audiophiles que vous trouverez dans les moniteurs intra-auriculaires plus chers – y compris les câbles MMCX interchangeables et le style partagé avec les modèles plus chers de Sennheiser. Ils sont finis en noir ici, plutôt que l’argent brillant vu sur le produit phare IE 900, mais devraient proposer un ajustement confortable similaire.

Les embouts auriculaires fournis sont en silicone et en mousse, dans une sélection de tailles faite pour s’adapter à toutes les oreilles, et peuvent être installés dans deux positions. L’un donne une réponse des basses plus profonde, tandis que l’autre donne la priorité aux aigus. Le câble tressé devrait également limiter les bruits de manipulation lors de vos déplacements.

Le son est fourni par des transducteurs à bande extra-large de 7 mm, qui, selon Sennheiser, sont réglés avec une courbe de réponse en fréquence naturelle et ont une distorsion harmonique presque nulle. Cela signifie un son plus équilibré, plutôt que des écouteurs lourds en basses comme vous trouveriez normalement pour ce genre d’argent.

Sennheiser IE 200, disponibles en précommande, en vente à partir du 31 janvier 2023,149,90 euros.