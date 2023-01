CES 2023 : Razer fait la razzia sur les prix

Lors du CES 2023, Razer, la marque lifestyle leader pour les joueurs, a remporté des prix majeurs, décernés par de nombreux médias du monde entier.

Razer a remporté une pléthore de prix lors du CES 2023. Au-delà de consolider sa place parmi les constructeurs leaders de périphériques gaming en 2023 grâce à ses gammes de produits phares, Razer s’est aussi étendu à de nouvelles catégories, telles que : une nouvelle console de jeu mobile, la première barre de son à formation de faisceaux dotée d’une IA de suivi des visages au monde, une nouvelle Kiyo intégrant le plus grand capteur jamais installé dans une webcam, les Blade les plus puissants conçus à ce jour, et plus encore. Lors du CES 2023, Razer démontre une nouvelle fois être à l’avant-garde de l’innovation dans l’industrie, notamment grâce des produits et concepts passionnants :

• Razer Edge – La console de jeu portable ultime pour Android. Dotée d’un écran AMOLED de 6,8 pouces et d’une définition FHD+ en 2400×1080, avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz, la Razer Edge est idéale pour une expérience de jeu mobile toujours connectée. La console portable est le premier appareil propulsé et développé exclusivement pour la nouvelle puce Snapdragon G3x Gen 1 et intègre un système de refroidissement actif pour profiter des titres AAA comme des jeux natifs pendant de longues sessions de jeu, sans avoir à faire de compromis sur les performances, même en déplacement.



• Razer Blade 16 – Plus grand. Plus puissant. Encore meilleur. Avec son châssis iconique taillé dans un bloc d’aluminium, le Blade 16 pousse les performances et la portabilité encore plus loin, notamment grâce au premier écran mini-LED dual-mode de 16 pouces compatible HDR, qui se targue d’une luminosité maximale de 1000 nits, d’un temps de réponse de moins de 3 ms, ainsi que d’un taux de rafraîchissement ultra-fluide de 240Hz en définition native FHD+1.

• Razer Blade 18 – Taillé pour remplacer le PC de bureau. Avec son écran 18 pouces QHD+ et un taux de rafraîchissement élevé de 240Hz, il embarque la plus grande dalle jamais proposée par un Blade, la nouvelle génération RTX™ 40 de NVIDIA® fonctionnant jusqu’à 175W TGP, une mémoire DDR5 5600 MHz extensible, un système audio spatial THX de 6 haut-parleurs et plus encore. Il s’agit de l’ordinateur portable le plus puissant jamais conçu par Razer.

• Razer Leviathan V2 Pro – La première barre de son à formation de faisceaux équipée d’une IA de suivi des visages. Conçue pour offrir un son 3D immersif grâce à sa caméra IR intégrée, la Leviathan V2 Pro adapte la direction du son en temps réel en fonction de la position de l’utilisateur, afin de veiller à ce qu’il soit toujours au cœur de l’expérience audio.

• Razer Kiyo Pro Ultra – le plus grand capteur jamais installé dans une webcam. La Razer Kiyo Pro est conçue pour allier un niveau de détails, une clarté et une qualité d’image digne d’un reflex, à la simplicité du plug-and-play de la webcam la plus puissante de Razer à ce jour.

• Projet Carol – le premier appuie-tête au monde doté d’un son surround et de retours haptiques, afin de plonger les joueurs dans une immersion totale, tant auditive que tactile.

RETROUVEZ LA LISTE DES PRIX CES 2023

Pour le moment, Razer a reçu 46 prix des médias suivants :

