CES 2023 : Octavio lance son enceinte connectée Hi-Fi Maestro

À l’occasion de l’édition 2023 du Consumer Electronic Show de Las Vegas, Octavio, la start-up lilloise spécialisée dans la démocratisation des systèmes audio Hi-Fi, annonce aujourd’hui Octavio Maestro, son enceinte Hi-Fi et connectée, à la pointe de l’innovation. Grâce à la technologie de son en Wi-Fi développée par Octavio, cette nouvelle enceinte offre une scène sonore haute-fidélité, sans aucune coloration, pour une écoute quotidienne sans fatigue auditive. Octavio Maestro vient compléter l’offre Hi-Fi d’Octavio, déjà composée de l’Octavio Stream, le lecteur réseau haute-fidélité et de l’Octavio AMP, l’amplificateur compact et connecté.

« Nous sommes ravis d’annoncer aujourd’hui la sortie prochaine de nos enceintes, fruit de plusieurs années de travail. Octavio Maestro est la prochaine étape logique du développement de notre entreprise, qui a pour ambition de démocratiser le son haute-fidélité. En tant que musiciens et mélomanes nous-mêmes, nous sommes sensibles à la qualité sonore d’un morceau, et nos enceintes ont su répondre à nos propres exigences » – David Minard/Victor Gignon, co-fondateur d’Octavio.

Conçue à partir de composants haut de gamme sélectionnés avec le plus grand soin, la technologie audio intégrée d’Octavio Maestro garantit une reproduction musicale fidèle à la vision de l’artiste. Les haut-parleurs en Kevlar de 13 cm2 offrent une reproduction sonore très précise. A la fois légers et rigides, ils garantissent une reproduction parfaite des mediums et des graves. Son ogive métallique réduit la distorsion et efface les turbulences potentielles. Et en plus d’accentuer la spatialisation du son, les deux haut-parleurs passifs permettent d’éviter les potentiels problèmes de Bass Reflex.

Grâce à la technologie sonore Wi-Fi développée par Octavio, le fichier audio est diffusé sans aucune compression, ce qui permet à l’auditeur de profiter pleinement de la qualité de ses morceaux.

Les pré-commandes sont ouvertes dès aujourd’hui sur le site octavio.fr pour une livraison courant mars 2023. L’enceinte Octavio Maestro en Mono est disponible au prix de 599 €, à laquelle peut s’ajouter une grille acoustique en aluminium, pour un prix total de 639 €. La paire en Stereo est disponible en pré-commande au prix de 1 198€ (grille acoustique en aluminium offerte).