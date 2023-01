CES 2023 : Nanoleaf dévoile ses nouveaux éclairages intelligents

Les derniers éclairages intelligents de Nanoleaf offrent la prise en charge de Matter et l’automatisation de l’apprentissage des bandes lumineuses TV, des commutateurs d’apprentissage, une lucarne et des mises à jour de l’essentiel.

C’est l’un des meilleurs choix pour l’éclairage intelligent. La gamme de Nanoleaf vous couvre à peu près. Mais la marque dévoile de nouveaux appareils d’éclairage au CES 2023, qui offrent tous une intelligence supplémentaire pour votre maison.

En commençant par l’essentiel (littéralement), Nanoleaf lancera des versions mises à jour des ampoules A19, BR30, GU10 et encastrées et des bandes lumineuses dans sa gamme Essentials. Ces lumières mises à jour prendront en charge Matter, la dernière norme de maison intelligente. Cela rendra le contrôle des lumières de Nanoleaf plus facile qu’auparavant. La gamme complète de luminaires modulaires de la marque sera également évolutive plus tard cette année.

La nouveauté de la gamme est la Nanoleaf 4D – un kit de démarrage contenant une caméra Screen Mirror et une bande lumineuse compatible Matter. La caméra se trouve en haut ou en bas de votre téléviseur et reflète ce qui est sur votre télé à l’aide de la bande lumineuse. Vous avez le choix entre quatre modes de mise en miroir (y compris un mode dynamique) et 50 zones sur la bande lumineuse incluse. De plus, la fonction Sync+ peut refléter simultanément toutes vos lumières Nanoleaf sur le téléviseur, créant ainsi un espace plus immersif. Il sera lancé ce printemps avec des configurations de 55 à 65 pouces et de 65 à 85 pouces.

Le nouveau Skylight de Nanoleaf offre un système de panneaux modulaires pour votre plafond. Vous pouvez connecter les panneaux modulaires à travers votre plafond pour un luminaire totalement unique. Les panneaux compatibles Matter prennent en charge une gamme de blancs, ainsi que 16 millions de couleurs. Il contient toutes les fonctionnalités intelligentes auxquelles vous vous attendez, y compris l’automatisation, le contrôle Wi-Fi et les scènes d’éclairage. Le Skylight sera disponible à la fin de l’été.

Et enfin, nous arrivons à la vedette du spectacle – les interrupteurs d’éclairage intelligents d’apprentissage de Nanoleaf. La gamme Sense+ propose un Smart Light Switch filaire ou sans fil. En plus du contrôle depuis votre téléphone, les commutateurs sont équipés de capteurs de mouvement et d’éclairage ambiant intégrés. Mais le Nala Learning Bridge supplémentaire fait vraiment passer les choses à la vitesse supérieure.