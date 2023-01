CES 2023 : Les dernières caméras de sécurité intelligentes de Ring offrent la tranquillité d’esprit où que vous soyez

Avec de nombreuses caméras de sécurité sur le marché, il est plus facile que jamais de placer un agent de sécurité intelligent dans votre maison. Mais Ring veut offrir la même tranquillité d’esprit où que vous soyez, avec des caméras pour répondre à tous les besoins.Telles les nouveaux Peephole Cam et Car Cam de la marque, présentés au CES.

La nouvelle Peephole Cam de Ring rétrécit la sonnette vidéo pour s’insérer parfaitement sur les judas existants. Il y a encore moins de bricolage requis que pour les Ring Doorbells – il suffit de dévisser votre judas existant, d’insérer cette nouvelle unité avec des cerveaux, et vous êtes prêt à partir. Il y a une batterie rechargeable à insérer, donc aucun câblage n’est nécessaire.

Le Judas Cam regorge de fonctionnalités intelligentes pour faire de votre porte celle dont tout le monde parle. En plus d’un bouton de sonnette traditionnel, la caméra détecte les coups à la porte et vous alerte. Il s’agit d’une caméra 1080p avec vision nocturne, conversation bidirectionnelle et détection de mouvement. Et, bien sûr, tout cela est transmis directement sur votre smartphone pour regarder à votre guise. Il n’est disponible qu’aux États-Unis pour l’instant et vous coûtera 130 $ en commandant directement auprès de Ring.

Une autre nouveauté est la Car Cam – une caméra de sécurité intelligente miniature pour votre moteur. C’est une dashcam plutôt intelligente, avec des caméras orientées à la fois vers l’intérieur et l’extérieur de votre véhicule. Il y a une détection automatique des collisions ou des événements lorsque votre véhicule est garé. De plus, vous pouvez crier à l’Alexa intégrée et demander à la caméra d’enregistrer quand même pour votre lecteur. Il offre même une vision nocturne et une connectivité LTE supplémentaire. Ring’s Car Cam est disponible en pré-commande aux États-Unis pour 200 $ et commencera à être expédié en février.

Amazon a également fait d’autres annonces technologiques au CES. La marque a récemment mis à jour les appareils Alexa avec la prise en charge de Matter, et met tout en œuvre pour la nouvelle norme de maison intelligente. Il travaille sur l’IA vocale pour votre voiture, les futurs appareils partenaires, les cartes de recharge EV via Alexa, et veut toujours que nous gardions Astro dans nos esprits.