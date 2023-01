CES 2023 : Le vélo électrique de Fuell vous aidera à aller avec le Fllow

Fuell Fllow, cela pourrait ressembler à quelques fautes de frappe. Mais ne vous laissez pas décourager par la nouvelle moto électrique d’Erik Buell.

En tant que fondateur de la Buell Motorcycle Company, qui a été rachetée par Harley Davidson au début des années 90, l’approche d’ingénierie innovante d’Erik a fait de lui une légende de la route et des circuits. Ainsi, même s’il n’est peut-être pas très bon en orthographe, il connaît une chose ou deux sur la fabrication de deux-roues.

Le Fllow a été conçu pour les trajets courts, mais il a toujours une autonomie allant jusqu’à 200 km. Cela signifie que vous ne devriez pas avoir à le brancher tous les soirs, d’autant plus que la batterie de 10 kWh, qui est intégrée au châssis du vélo, peut être chargée en aussi peu qu’une demi-heure. Son moteur de 35 kW a suffisamment de puissance pour atteindre 80 km/h en seulement 3,5 secondes, avec une vitesse de pointe de 100 km/h, mais le logiciel embarqué du vélo peut également le limiter à seulement 15 ch si votre licence ne vous permet pas de conduire une telle bête.



Le moteur est à l’intérieur de la roue arrière, ce qui signifie qu’il n’y a pas de chaîne ou d’engrenages à craindre, ce qui facilite l’entretien et vous permet de mettre à niveau le vélo lorsque de meilleures technologies arrivent. En l’absence de réservoir de carburant prenant de la place entre les genoux du pilote, le Fllow dispose d’un casier de 50 litres à bord, qui est assez grand pour contenir un casque et un sac pour ordinateur portable lorsque vous êtes garé.

Les indicateurs du vélo sont intégrés au guidon, ainsi que des détecteurs d’angle mort et des caméras avant et arrière intégrées pour le système d’avertissement de collision. Vous pouvez également connecter votre téléphone au vélo pour démarrer le contact, déverrouiller le stockage, vérifier le niveau de charge et vous aider à trouver où vous l’avez laissé.

Les précommandes pour le Fuell Fllow sont ouvertes dès maintenant sur fuell.eu, pour environ 20000 €.