CES 2023 : Le vélo d’exercice d’Acer peut même alimenter votre ordinateur portable

L’Acer eKinekt BD 3 est le rêve de tout nomade numérique hors réseau…

Si le travail à domicile a vu le poids affiché par votre pèse-personne augmenter rapidement récemment, Acer a peut-être la solution. L’Acer eKinekt BD 3, respectueux de l’environnement, est à la fois un vélo d’exercice stationnaire et un bureau, et peut convertir la puissance de votre pédalaghe en électricité pour recharger votre panoplie pendant que vous vous entraînez.

À la base, il s’agit d’un vélo d’exercice d’aspect assez standard fabriqué à partir de plastique recyclé post-consommation. Seul un bureau compact a été posé sur le guidon. Un écran LCD intégré montre que vous travaillez (physiquement, c’est-à-dire qu’il ne peut pas dire si vous envoyez des e-mails ou remplissez des feuilles de calcul en un temps record), avec une heure de cycle à 60 tr/min capable de générer 75 watts de puissance.



Le bureau dispose de trois ports USB (deux pleine taille et un seul USB-C) pour recharger vos gadgets, ainsi que de l’espace pour un ordinateur portable, un crochet pour sac et un porte-gobelet, afin que vous puissiez vous installer pour la journée et faire du vélo un siècle sans avoir à quitter votre boîte de réception des yeux. Le siège du vélo et la hauteur du bureau sont réglables, avec des modes de travail et de sport séparés capables de basculer entre une position verticale (idéale pour pédaler et taper en même temps) et une position plus inclinée vers l’avant pour un espace supplémentaire pour les jambes pour vraiment punir ces quads. Le bureau glisse vers l’avant et vers l’arrière lorsqu’il est nécessaire ou non.

Il existe une application compagnon pour smartphone qui calcule les calories brûlées et les watts générés en temps réel, sur la base d’informations personnelles telles que la taille, le poids, l’âge et le sexe, avec un historique d’entraînement enregistré au fil du temps.

Ce n’est pas non plus un concept farfelu : l’Acer eKinekt BD 3 est actuellement en vente, avec des prix à partir de 999 € en Europe. Les accros du cycle de travail à domicile pourront en acheter un en juin.