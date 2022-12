CES 2023 : le robot émotionnel Buddy de Blue Frog Robotics est de retour

Blue Frog Robotics va présenter au prochain CES de Las Vegas la toute dernière version de son robot Buddy.

L’occasion de faire découvrir ses dernières avancées et ses offres au service de l’éducation, de la santé, du bien vieillir et de l’accueil. Blue Frog Robotics va également profiter de l’occasion pour annoncer le lancement officiel de Buddy en Amérique du nord. La société française ambitionne de devenir un acteur incontournable de la robotique sociale et d’assistance; et d’être la figure de proue du mouvement “Robots For Good” dont l’objectif est de mettre l’innovation au profit du bien être des utilisateurs.