CES 2023 : Le projet Leonardo de Sony rend la PS5 accessible à tous

Cela fait longtemps, mais les développeurs de jeux et les fabricants de consoles rendent enfin leurs produits plus accessibles. Microsoft a dévoilé le Xbox Adaptive Controller en 2018 et a depuis ouvert un Inclusive Tech Lab dédié à l’innovation en matière d’accessibilité. Désormais, Sony va plus loin en rendant la PS5 accessible à tous avec Project Leonardo.

Ce contrôleur est, selon Sony, “conçu pour supprimer les obstacles au jeu et aider les joueurs handicapés à jouer plus facilement, plus confortablement et pendant de plus longues périodes sur PS5”.

Le kit entièrement personnalisable est livré avec une multitude de composants interchangeables, y compris des capuchons de stick analogique et des boutons de différentes formes et tailles. Ils peuvent être placés dans n’importe quel ordre autour d’un contrôleur circulaire, aussi proches ou éloignés les uns des autres que nécessaire. La distance du stick analogique peut également être ajustée depuis la manette de jeu. Tous les boutons peuvent être mappés à n’importe quelle fonction, avec deux boutons pouvant être mappés à la même action (L1 + R1, par exemple).

Ces configurations peuvent ensuite être enregistrées en tant que profils de contrôle pour une plus grande facilité d’accès. Sony estime que cela permettra à chaque joueur de trouver une configuration adaptée à sa force, à son amplitude de mouvement et à ses besoins physiques.

Développé par Sony aux côtés d’experts en accessibilité et d’organisations AbleGamers, SpecialEffect et Stack Up, le contrôleur est conçu pour être posé à plat sur une table et peut être utilisé seul ou par paire. Il y a quatre ports AUX de 3,5 mm, qui sont conçus pour prendre en charge une gamme d’accessoires, et il sera également couplé avec un contrôleur sans fil DualSense si vous le souhaitez.

Le projet Leonardo a été dévoilé aux côtés des autres annonces de Sony au CES 2023, mais la société n’a pas encore partagé de date de sortie ni de prix.