CES 2023 : La montre CZ Smart YouQ de Citizen, entre NASA et IBM Watson AI

Citizen a dévoilé une montre intelligente qui a coupé le bruit du CES 2023 grâce à une impressionnante collaboration entre la NASA et le Watson Studio d’IBM alimenté par l’IA.

Disponible dans quelques configurations allant du décontracté au sport (coûtant respectivement 350 $ et 375 $), la CZ Smart YouQ au nom maladroit semble être une belle montre à part entière, avec une lunette robuste et épaisse, des boutons physiques et cadrans (au moins sur la version sport plus lourde). Ce sont cependant les cerveaux susmentionnés qui le distinguent de la majorité des autres poignets chargés de technologie.

La principale caractéristique se présente sous la forme d’Alert Scores, qui, comme son nom l’indique, vous fournit un score à la suite d’un test Alert Monitor, basé sur le test de vigilance psychomotrice que la NASA utilise pour évaluer la vigilance des astronautes. Essentiellement, ces tests mesurent la cohérence avec laquelle les sujets sont capables de répondre à un stimulus visuel, comme taper sur quelque chose qui apparaît sur un écran.

Conçu pour être bref et pris quotidiennement, il aidera le CZ Smart YouQ à créer une image de vos niveaux de vigilance – bien que si vous êtes actuellement affalé sur votre clavier en regardant dans les yeux morts des collègues virtuels de Zoom après votre cinquième café de la journée , vous n’aurez probablement pas besoin d’un test sophistiqué pour vous dire que vous n’êtes pas dans votre état mental le plus aigu. Cela dit, où l’IA Watson sophistiquée d’IBM entre-t-elle en jeu ?

Comme pour toute montre intelligente qui vaut son pesant de silicium, la CZ Smart YouQ dispose d’un suivi du sommeil intégré. C’est apparemment assez sophistiqué pour déterminer votre chronotype (c’est-à-dire si vous êtes du matin ou un oiseau de nuit). Watson Studio d’IBM analyse vos données de sommeil sur sept à 10 jours pour déterminer votre chronotype, avant de combiner ces statistiques avec les scores d’alerte et d’autres points de données comme la fréquence cardiaque et l’activité pour fournir des suggestions sur la façon d’être moins fatigué et de devenir plus alerte. Ces recommandations (également basées sur des recherches de la NASA) sont appelées Power Fixes, qui est exactement le genre de nom rassurant que vous voudriez voir d’une montre conçue pour, pratiquement, trier votre vie.

Mis à part l’assistant de données fantaisie, vous trouverez toutes les autres fonctionnalités de smartwatch que vous attendez, y compris des applications comme Spotify, Alexa, Strava et plus encore, grâce au fait qu’il est alimenté par Wear OS de Google (ce qui le rend compatible avec les combinés iPhone et Android ).

Que vous ayez besoin ou non d’un appareil sophistiqué pour vous dire ce qui pourrait autrement être complètement évident (à savoir que rester debout jusqu’à 3 heures du matin en buvant du Red Bull et se réveiller à 7 heures du matin pour aller au travail n’est peut-être pas la meilleure idée), c’est tout à fait à vous.

Disponible aux États-Unis en mars à différentes options de prix en fonction de la configuration choisie, nous serons intéressés de voir comment le CZ Smart YouQ se comporte dans le monde réel.