CES 2023 : La Displace TV sans fil s’attaque à votre salon

Vous êtes-vous déjà fâché en installant une télé, en la branchant et en utilisant une télécommande ? Non, nous non plus. Et Displace non plus.

Mais les gens de Displace ne se satisfont pas des téléviseurs traditionnels – vous savez, ceux avec des câbles. Au lieu de cela, ils ont totalement réinventé la TV de votre mur et abandonné tous les fils et accessoires auxquels vous êtes habitué.

Commençons par les bases. Il s’agit d’une télé 4K de 55 pouces, dotée d’un panneau OLED et d’un processeur AMD. C’est là que s’arrêtent les bases. Il n’y a pas de ports sur la télé pour que vous puissiez brancher des choses. Au lieu de cela, il y a une unité de base (que vous devez brancher) qui se connecte sans fil au téléviseur. Il semble que vous pourrez brancher vos consoles et lecteurs habituels sur cet appareil, mais ce n’est pas encore tout à fait clair – attendez-vous à des éclaircissements supplémentaires après le dévoilement du téléviseur au CES.

Dans le même ordre d’idées, il n’y a pas de câble d’alimentation pour l’unité. Au lieu de cela, elle fonctionne avec des batteries rechargeables. Vous en aurez quatre inclus avec la télé, avec un chargeur. Elles sont facilement échangeables et Displace estime que vous obtiendrez un mois d’autonomie pour avec six heures d’utilisation par jour. Il est également super léger, pesant moins de 9 kg et remarquablement mince à seulement 1,2 pouce. Pourquoi si léger ? Parce que le téléviseur Displace utilise la technologie de vide à boucle active pour coller à votre mur : aucune vis n’est requise, comme une ventouse géante.

Il n’y a pas non plus de télécommande avec le téléviseur Displace – pourquoi y en aurait-il une ? Au lieu de cela, vous contrôlez la télé avec des gestes reconnus par la caméra 4K au sommet. Vous pouvez pincer vers l’intérieur et l’extérieur, sauter vers l’avant et même envoyer du contenu vers une autre unité Displace. C’est… cool… on suppose. Vous pouvez également utiliser l’appareil photo pour les appels vidéo et autres divertissements à la télé.

Une grande fonctionnalité de cette Displace est que vous pouvez combiner plusieurs panneaux pour créer un écran aussi grand que vous le souhaitez. Un exemple donné par Displace est un écran de 240 pouces à une résolution de 16K. Cela pourrait être utile, mais c’est peut-être une situation plutôt de niche. Les locataires pourraient aimer ce téléviseur, sans trous à percer dans les murs.

Displace estime qu’ils résolvent les problèmes courants avec les télés… en créant de nouveaux problèmes, qui sont encore plus gênants. Il sera lancé aux États-Unis plus tard cette année. Vous pouvez précommander le téléviseur directement auprès de Displace avec un acompte entièrement remboursable de 299 $. La télé elle-même vous coûtera 3000 $, avec des configurations multipack disponibles.