CES 2023 : Imagine Dragons et Dolby donneront le coup d’envoi

Imagine Dragons et Dolby donnent le coup d’envoi du CES avec un concert spécial en Dolby Atmos au Dolby Live du Park MGM…

Dolby Laboratories, leader en matière d’expériences de divertissement immersives, et Imagine Dragons, le groupe multi-platine récompensé par un GRAMMY, donnent le coup d’envoi du CES 2023 avec un concert privé en Dolby Atmos au Dolby Live du Park MGM le jeudi 5 janvier à 21 h PT.

Le concert sera au profit de la Tyler Robinson Foundation (TRF), l’organisation à but non lucratif d’Imagine Dragons qui se consacre au soutien des familles confrontées à un diagnostic de cancer pédiatrique, et de plus de 35 associations caritatives locales au service des communautés défavorisées de la région de Las Vegas. Imagine Dragons et Dolby collaborent avec la TRF pour offrir des milliers de billets aux membres de l’équipe, aux bénévoles et aux personnes que ces organisations aident afin qu’ils puissent profiter de ce spectacle si particulier.

« Nous sommes très heureux de nous associer à Dolby pour organiser ce concert spécial en Dolby Atmos au profit de la TRF et d’associations caritatives locales”, a déclaré le leader d’Imagine Dragons, Dan Reynolds. ” Cela va être une nuit incroyable avec nos fans et la TRF ».

« La relation si forte d’Imagine Dragons avec TRF nous a émus, c’est pourquoi nous avons voulu trouver un moyen de redonner à la communauté qui nous accueille à bras ouverts chaque année pour le CES, et que nous avons maintenant la chance d’appeler ‘notre chez nous’ avec Dolby Live”, a déclaré Todd Pendleton, Senior Vice President et Chief Marketing Officer, Dolby Laboratories. « Nous sommes impatients que les invités puissent découvrir Imagine Dragons en direct en son immersif Dolby Atmos au Dolby Live pour ce spectacle spécial ».

« Un concert d’Imagine Dragons a contribué à former notre fondation, et nous sommes ravis de partager une autre performance incroyable avec un grand nombre de nos supporters qui contribuent à rendre notre mission possible”, a déclaré Kim Gradisher, Directeur Exécutif de la TRF. « Nous sommes très reconnaissants envers Imagine Dragons et Dolby pour cette expérience inoubliable et le soutien apporté à la TRF, à nos partenaires à but non lucratif et à notre communauté ».

Connus pour leurs chansons à succès Bones, Believer, Demons, Radioactive et Thunder, Imagine Dragons embarqueront les invités pour un voyage immersif en Dolby Atmos alors qu’ils interpréteront tous les titres préférés de leurs fans. C’est la toute première fois qu’Imagine Dragon se produit en direct en Dolby Atmos, et les visiteurs pourront en faire l’expérience dans l’une des installations les plus avancées du monde sur le plan technologique, le Dolby Live du Park MGM.

Dolby Atmos est une expérience audio immersive qui transforme la façon dont la musique est créée et appréciée. Au Dolby Live du Park MGM, le Dolby Atmos fait passer les performances en direct à un niveau supérieur en emmenant les auditeurs à l’intérieur de la musique pour révéler les détails avec une clarté et une profondeur inégalées. Qu’il s’agisse d’entendre les couches d’instruments bouger tout autour de vous, de saisir la respiration subtile d’un chanteur entre deux paroles ou d’être enveloppé dans une vague de mélodies, rien n’est comparable à l’écoute de la musique en direct en Dolby Atmos.