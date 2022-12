CES 2023 : HTC va dévoiler un nouveau casque VR, rival du Meta Quest

HTC a confirmé qu’il lancera un nouveau casque VR tout-en-un plus petit et plus léger le 5 janvier au CES.

Alors que le CES 2023 approche, en janvier prochain, les marques commencent à donner quelques aperçus de leurs équipements à venir. Le dernier en date à le faire est HTC. Alors que nous savions déjà que le fabricant serait présent au CES, il a maintenant confirmé son intention d’y dévoiler un nouveau casque de réalité virtuelle lors du salon.

Dans un rapport sur The Verge, HTC a confirmé qu’il lancera un nouveau casque VR le 5 janvier au CES. Ce sera un casque tout-en-un plus petit et plus léger avec des fonctionnalités de réalité virtuelle et augmentée à bord. HTC a également tease un premier aperçu des nouvelles lunettes (voir l’image principale ci-dessus), offrant en effet un look de lunettes avec une façade en verre brillant. Il est censé rivaliser avec le casque Meta’s Quest 2 en termes de prix et de fonctionnalités. Ce n’est pas la première fois que HTC nous parle de ce nouveau casque. En octobre dernier, la marque a tweeté un vague teaser du prochain appareil. Heureusement, la marque nous en donne beaucoup plus cette fois-ci.

Ce nouveau casque de HTC suivra probablement le Vive Flow sorti l’année dernière, partageant même certains éléments de conception. Le casque d’origine n’a obtenu que trois étoiles sur cinq dans nos tests, nous espérons donc de grandes améliorations. De plus, dans la nouvelle image teaser, nous pouvons repérer les caméras frontales et latérales. HTC a confirmé que ces caméras autoriseront une fonction AR similaire au Passthrough de Meta, qui vous permet de voir votre environnement en couleur avec le casque attaché à votre visage.

La marque a également confirmé que le nouveau casque offrira 2 heures d’autonomie, de nouveaux contrôleurs et un suivi manuel. Bien que HTC ne l’ait pas confirmé, le rapport fait allusion au suivi oculaire (comme le Meta Quest Pro récemment lancé) et au cryptage pour un stockage de données plus sécurisé. Les prix et la disponibilité seront révélés au CES en janvier.