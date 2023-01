CES 2023 : Faites du bruit avec la gamme d’enceintes Focal Vestia

Cinq nouveaux modèles signés Focal promettent un son pur pour la musique et le home cinéma.

Les mélomanes sont bien servis au salon CES de cette année, avec toute une série de nouveaux éléments hi-fi séparés dévoilés aux côtés de nombreux systèmes de haut-parleurs savoureux pour les accompagner. Le dernier en date est Focal, avec la gamme Vestia de cinq modèles. Ces haut-parleurs haut de gamme couvrent toutes les bases : étagère, colonne et le canal central très important pour une double fonction en tant que configuration home cinéma.

La nouvelle gamme est censée être aussi agréable pour les yeux que pour les oreilles, avec un style inspiré de Vesta et Hestia, déesses romaines et grecques du foyer et de la maison. Chacune peut être équipée de panneaux latéraux en bois foncé ou clair, ainsi que d’un effet cuir noir ou blanc sur les panneaux avant. Les haut-parleurs sont alors entourés d’anneaux métalliques si vous aimez les laisser exposés, ou ils peuvent être cachés derrière des grilles en tissu (incluses avec chaque haut-parleur).

Les supports conçus sur mesure vous permettent d’incliner légèrement chaque enceinte afin d’envoyer le son directement dans les trous de l’auditeur.

Focal a utilisé ses cônes de haut-parleur Slatefiber, fabriqués à partir de fibres de carbone recyclées, et le tweeter à dôme en forme de M. Ce dernier a été conçu à l’origine pour l’audio embarqué, mais a été largement repensé pour fonctionner dans des haut-parleurs hi-fi, et fait ici sa première apparition dans un produit domestique. Deux ports – un à l’avant et un autre à l’arrière – aident à fournir un profil sonore bass-reflex qui, selon la promesse de la firme, offrira une scène sonore plus profonde.

Toute la gamme Vestia sera en vente à partir de janvier. Les clients peuvent s’attendre à payer 599 $ par paire pour l’enceinte d’étagère Vestia N°1, 699 $ pour l’enceinte Vestia Center et 1399 $/1799 $/2199 $ pour la N°2 , N°3 et N°4 colonnes respectivement. .