CES 2023 : Des Essential Case Catalyst pour vos AirPods Pro

Catalyst a profité de la Pepcom Digital Experience à Las Vegas pour présenter l’Essential Case pour AirPods Pro (2e génération).

Cet Essential Case est un étui à couvercle sécurisé monobloc durable en matériaux haut de gamme. Sa construction de précision garantit que le boîtier est parfaitement scellé pour empêcher la poussière et la saleté de pénétrer à l’intérieur et en cas de chute, le boîtier reste fermé afin que les AirPod ne sortent pas.



À partir de cette année, les coques Catalyst Total Protection pour iPhone 14, 14 Pro, 14 Plus et 14 Pro Max sont disponibles, offrant une protection complète à 360° pour la dernière gamme d’iPhone. Les étuis sont conçus de manière complexe pour être 10 fois plus étanches que la norme minimale IP68 de 1 m/3,3 pieds et résistent à des chutes jusqu’à 65 % supérieures à celles du principal concurrent. « Tous les cas ne sont pas les mêmes. Le niveau de conception et de protection de chaque nouvelle coque que nous introduisons distingue clairement Catalyst », explique June Lai, PDG de Catalyst.

“En ce qui concerne la nouvelle série d’appareils iPhone et AirPods Pro, nos étuis offrent confidentialité sans compromis. Nos solutions offrent une protection imperméable et anti-chute indispensable pour prolonger la durée de vie de ces appareils résistants à l’eau. D’un point de vue pratique, il est difficile d’éviter de faire tomber des appareils ou de les soumettre à d’autres impacts, mésaventures dans la cuisine avec de la nourriture ou des liquides, et exposition à des éléments naturels qui pourraient affecter négativement joints hydrauliques et membranes acoustiques dans les appareils. C’est à ce moment que la protection que vous choisissez compte le plus. »

Étui Essential pour AirPods Pro (2e génération), 34,99 €

Catalyst / www.catalystcase.com