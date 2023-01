CES 2023 : des écrans de jeu incurvés Samsung époustouflants, un rival Apple Studio Display, et plus encore

Si un nouveau moniteur PC figure en bonne place sur votre liste de souhaits technologiques 2023, alors vous avez de la chance – Samsung vient de dévoiler une pléthore de nouveaux écrans au CES, chacun étant conçu pour offrir l’expérience de jeu et de créativité ultime à ceux qui ont les poches profondes assez pour les casser.

L’un des écrans qui font la une des journaux est le nouvel Odyssey Neo G9 (photo ci-dessus), que Samsung décrit comme le premier moniteur de jeu double UHD au monde. Il arrive avec une résolution dingue de 7680 x 2160, répartie sur un mini écran LED incurvé gargantuesque de 57 pouces, avec un rapport d’aspect ultra large de 32: 9 pour le nec plus ultra en matière de multitâche et d’immersion.

Avec un écran mat pour réduire les reflets, HDR 1000 pour des scènes d’ombre et lumineuses précises et un taux de rafraîchissement époustouflant de 240 Hz, il est automatiquement en lice pour l’un des meilleurs moniteurs de jeu au monde, d’autant plus qu’il s’agit du premier au monde à proposer DisplayPort 2.1 pour un transfert de données encore plus rapide et une compression sans perte. Phew.

Si c’est un peu trop de moniteur pour vous, vous pouvez toujours opter pour l’Odyssey OLED G9 légèrement plus petit (mais toujours dominant sur le bureau) 49 pouces. Avec un écran incurvé et un taux de rafraîchissement de 240 Hz correspondant, il promet également de piéger vos sens lorsque vous vous attaquez à des méchants virtuels, avec en prime tous les délices visuels que seule la technologie OLED à points quantiques offre. Des noirs riches et vrais aux couleurs vibrantes et un superbe rapport de contraste, c’est un choix tentant (et probablement très cher) pour les joueurs à la recherche d’une solution OLED.



Le fait qu’il ait un temps de réponse presque imperceptible de 0,1 ms et des applications intégrées telles que Netflix, YouTube et Prime Video grâce au Smart Hub de Samsung, le rend encore plus flexible, d’autant plus que vous pouvez jouer sans PC ni console grâce à La plate-forme de streaming Gaming Hub de Samsung. Cela dit, quiconque n’y raccordera pas une plate-forme de jeu bestiale perdra massivement tout son potentiel, nous vous recommandons donc de l’alimenter avec quelque chose comme le GPU Nvidia 4090 incroyablement puissant pour les meilleures performances de fusion du cerveau.

Ailleurs, Samsung apporte le combat directement au Studio Display d’Apple avec son nouveau ViewFinity S9 – un écran 27 pouces, 5K qui dispose d’une gamme de couleurs DCI-P3 à 99% pour des couleurs nettes et précises. Avec un écran mat et des outils d’étalonnage intégrés, Samsung cherche clairement à séduire les créateurs, avec en prime un appareil photo 4K SllimFit (qui peut fonctionner nativement via des applications Smart Hub comme Google Meet) ajouté pour faire bonne mesure.

Enfin, il existe également une nouvelle version 27 pouces du Smart Monitor M8, qui se décline en quatre options de couleurs uniques, notamment le bleu, le vert, le rose et le blanc. Contrairement à son grand frère, le nouvel écran peut désormais pivoter de 90 degrés, ce qui en fait un appareil de consommation vidéo vertical idéal qui aide à passer ces heures avec des bobines sans fin. La caméra intégrée a également été mise à niveau vers une résolution 2K, pour des appels vidéo plus nets.

Il n’y a pas de mot officiel sur un prix ou une date de sortie pour l’un des écrans nouvellement dévoilés, mais nous attendons plus d’informations dans un avenir proche, alors restez à l’écoute.