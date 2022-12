CES 2023 : de nouveaux IdeaPad Pro et Slim chez Lenovo

Le CES approche : les gammes IdeaPad Pro et Slim de Lenovo bénéficieront aussi d’une mise à niveau de puissance avec les 5 et 5i. La gamme IdeaPad de Lenovo propose certains des ordinateurs portables haut de gamme de la marque, en concurrence avec les MacBook Pro. Et avant le CES, Lenovo a partagé un aperçu du dernier ajout à la gamme. La série 5 propose une liste d’options différentes parmi lesquelles choisir : les IdeaPad Pro 5i et 5, et les IdeaPad Slim 5 et 5i. Tous les nouveaux modèles proposent de sérieuses mises à niveau de puissance, grâce aux nouvelles puces Intel à l’intérieur.

En commençant par l’offre la plus haut de gamme, les IdeaPad Pro 5i et Pro 5 Gen 8 se concentrent sur l’amélioration des performances. Les ordinateurs portables 14 pouces et 16 pouces offrent une résolution d’affichage QHD +, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz au format 16:10. À l’intérieur, Lenovo intègre le dernier processeur Intel ou les processeurs AMD Ryzen. Vous pourrez également spécifier les ordinateurs portables pour inclure un GPU pour ordinateur portable NVIDIA GeForce Next-Gen. Les détails concernant ces processeurs n’ont pas encore été annoncés, avec tous les détails après le lancement au CES en janvier.

Livré avec Windows 11 prêt à l’emploi, vous aurez accès à toutes les dernières fonctionnalités logicielles. Avec ces nouveaux ordinateurs portables, vous trouverez également un pavé tactile 25 % plus grand, une caméra infrarouge FHD avec un capteur de temps de vol et une connexion intelligente avec Windows Hello. En plus de cela, il y a un slot SDD, aux côtés des ports USB 4.0 et Thunderbolt 4. De plus, vous pourrez tirer quelques heures supplémentaires de batterie de ces machines avec seulement 15 minutes de charge.

En ce qui concerne les modèles IdeaPad Slim 5i et 5, les choses deviennent un peu plus légères. Ces ordinateurs portables plus compacts sont proposés en option 16 pouces avec un écran OLED 2,5K ou en modèle 14 pouces avec un écran OLED 2,2K. Au-dessus de ces écrans, Lenovo intègre une caméra infrarouge FHD améliorée pour une imagerie plus précise. De plus, il y a un nouvel obturateur de confidentialité physique pour fermer l’appareil photo.

À l’intérieur, vous trouverez les derniers processeurs Intel Core et AMD Ryzen 7000 pour des performances ultra-rapides. Il y a le même pavé tactile plus grand pour que vous puissiez en faire plus, ainsi que deux ports USB-C pour la connectivité. Lenovo en dévoilera également plus sur ces appareils au CES, avec un lancement complet.

Tous les nouveaux modèles d’ordinateurs portables seront disponibles à partir de mai 2023, après leurs débuts officiels au CES. Une fois disponibles chez Lenovo, les modèles IdeaPad Pro commenceront à partir de 1500 $ pour la variante 16 pouces, tandis que les modèles Slim commenceront à 649 $ moins cher.