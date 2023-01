CES 2023 : Audio Technica séduits les streamers avec un nouveau casque

Ce casque Audio Technica ATH-M50xSTS fait pour le streaming promet un son de qualité studio à partir d’un micro à flèche intégré.

Obtenir la configuration de streaming parfaite peut être un champ de mines, entre lumières, webcams, écouteurs et microphones. Avec le nouveau casque Audio Technica ATH-M50xSTS, vous pouvez cocher deux de ces cases avec un peu de kit. Ce casque est spécialement conçu pour les stars de YouTube et Twitch, avec le type de clarté de micro que vous obtiendriez normalement avec du matériel dédié.

Essentiellement une version peaufinée et améliorée du désormais légendaire casque M50x de la société, l’ATH-M50xSTS utilise les mêmes haut-parleurs à grande ouverture de 45 mm qui sont réglés pour une plage de fréquences étendue et des notes de basse précises.

Le grand changement est le micro à flèche intégré, qui utilise un condensateur cardioïde similaire à celui que l’on trouve dans les microphones de la série 20 d’Audio Technica. Selon la firme, vous pouvez vous attendre à des voix de qualité studio à un volume constant, sans bruit de fond. Retourner le micro vers le haut et à l’écart le coupe également pour plus de commodité.

Il existe deux variétés dans le pipeline : une avec des connexions casque 3,5 mm et microphone XLR pour le câblage dans un mélangeur audio, et une avec USB pour plug-and-play avec un PC ou un ordinateur portable. La version USB peut convertir l’audio analogique en numérique jusqu’à 24 bits/96 kHz, avec effet local pour vous entendre tout en parlant pour une présentation plus naturelle.

Chaque paire est livrée avec un choix de coussinets. Une paire en maille et en similicuir est synonyme de confort, avec un matériau respirant qui ne devrait pas faire bouillir vos oreilles après une longue session de streaming, tandis que les coussinets M50x privilégient la qualité audio et l’isolation acoustique.

Les streamers impatients n’auront pas longtemps à attendre avant de pouvoir mettre la main sur l’un ou l’autre modèle. L’ATH-M50xSTS et l’ATH-M50xSTS-USB seront mis en vente à partir de février, avec des prix fixés à partir de 199 € pour le casque standard et de 229 € pour la version équipée d’un port USB.