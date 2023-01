CES 202223 : LMX Bikes, des vélos électriques tricolores

La marque française de deux-roues électriques LMX Bikes sera présente du 5 au 8 janvier 2023 au CES, à Las Vegas, au Venetian Expo, sous l’égide du pavillon Business France.

Elle y présentera son tout nouveau LMX 56, un speedbike 45 km/h ultra-puissant et connecté développant jusqu’à 2500 W de puissance moteur et 1000 Wh de capacité batterie. Conçu et fabriqué en France, tant au niveau de son châssis en aluminium que de son bloc moteur et batterie, ce bijou de technologie attend un haut niveau de performance et de connectivité, grâce à son application intelligente et son double niveau d’assistance. De quoi révolutionner l’expérience des riders qui veulent aller plus loin !

En plus d’un capteur de couple, le LMX 56 dispose d’un accélérateur au guidon. L’idéal pour retrouver les sensations de liberté de la moto !

Ces deux assistances vous permettent de rallonger les sorties et de faire durer le plaisir sportif : Le capteur de couple au pédalage délivrant une puissance proportionnelle à l’effort et au mode d’assistance choisi sur l’écran. L’accélérateur au guidon qui vous permet à tout moment de mettre un coup de gaz pour passer un obstacle ou repartir en côte, comme sur une moto.