CES 2022 : TCL dévoile TV Mini-LED 144 Hz et nouveaux appareils mobiles

À l’occasion d’une série de conférences virtuelles, TCL a présenté sa technologie AI x IoT et ses gammes 2022 d’appareils intelligents, en particulier des téléviseurs Mini-LED et de nouveaux appareils mobiles

Téléviseurs TCL Mini-LED 2022

Depuis 2018, TCL investit dans la technologie des téléviseurs Mini-LED pour devenir, dans les 5 prochaines années, le leader de ce secteur.

En 2022, TCL a franchi une nouvelle étape en équipant ses écrans Mini-LED haut de gamme d’un taux de rafraîchissement de 144 Hz, offrant une meilleure réactivité, des images plus nettes, et un gameplay plus fluide. Cette série initie une nouvelle génération d’écrans de télévision qui va permettre aux compétiteurs comme aux joueurs occasionnels de tirer le meilleur parti des derniers jeux vidéo, qui nécessitent un nombre élevé d’images par seconde (FPS). Les écrans Mini-LED 144 Hz de TCL bénéficieront de rafraîchissement et d’une plus grande fluidité, ce qui permettra aux gamers d’atteindre l’excellence, notamment dans les jeux multi-joueurs.

En plus d’être alimentée par la technologie Mini-LED de TCL, cette nouvelle génération de d’écrans offrira aux adeptes de jeux-vidéos et de contenus d’action une meilleure expérience graphique. Avec plus de 1 000 zones d’éclairage, les téléviseurs Mini-LED 2022 de TCL se dotent d’une luminosité étonnante, d’un contraste saisissant, et révèlent un maximum de détails pour une expérience véritablement immersive. Plus de détails sur les téléviseurs Mini-LED 2022 de TCL seront divulgués plus tard au cours de ce trimestre.



TCL NXTPAPER 10s

TCL s’engage pour rendre accessible à tous une connectivité 5G et lancera, dès le mois de janvier, les TCL 30 XE 5G et 30 V 5G, en exclusivité aux États-Unis. Ces smartphones sont dotés de la technologie NXTVISION améliorée, afin que les utilisateurs puissent profiter d’une expérience visuelle immersive et d’images de haute qualité.

Plusieurs nouvelles tablettes seront également présentées au CES 2022. Il s’agit notamment de la TCL NXTPAPER 10s, dotée d’un écran reproduisant l’effet du papier et d’une protection pour les yeux. La TCL TAB 8 4G est quant à elle légère et idéale pour l’apprentissage et les rendus créatifs, tandis que la TCL TAB 10L est une tablette immersive conçue pour le divertissement et pour une productivité optimale. Enfin, TCL présentera sur son stand un trio de tablettes conçues pour les enfants, la nouvelle série TCL TKEE : TCL TKEE MINI, MID et MAX.

TCL étend sa gamme de produits aux ordinateurs portables pour la première fois, avec le lancement du TCL BOOK 14 Go. Pensé pour ceux qui se déplacent et voyagent constamment, cet ordinateur fin et léger est équipé d’une batterie d’une excellente autonomie, supportant la charge LTE.

Au CES, TCL présentera également la nouvelle génération de ses lunettes connectées, les TCL NXTWEAR AIR, portables, légères et minces qui privilégient le confort et le style. Grâce à sa lentille frontale interchangeable et un poids allégé, la NXTWEAR AIR offrira une meilleure expérience que la précédente génération de lunettes à écran portable.