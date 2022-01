CES 2022 : TCL dévoile ses nouvelles lunettes à écran portables

TCL a dévoilé lors du CES 2022 ses lunettes à écran portables de deuxième génération, les NXTWEAR AIR. « En développant les NXTWEAR AIR, nous nous sommes principalement concentrés sur deux points importants pour les consommateurs : la portabilité et le confort », a déclaré Stefan Streit, CMO de TCL Communication. « Avec cette nouvelle génération de lunettes NXTWEAR, les utilisateurs peuvent profiter de la même expérience visuelle exceptionnelle qu’auparavant, mais avec une meilleure portabilité, un maintien confortable et un design plus personnel. »

Ces nouvelles lunettes, plus élégantes, combinent une technologie d’affichage exceptionnelle et un design haut de gamme, plus légères de 30% et un maintien plus confortable que la génération précédente, offrant le meilleur du divertissement et de la productivité. Ces NXTWEAR AIR libère les utilisateurs des bureaux, salons ou de petits écrans lors d’un vol, leur permettant de profiter pleinement de leur contenu. Un accessoire parfait pour les personnes travaillant en ville et vivant en province, ou pour toutes les personnes en déplacement professionnel ou sur un vol. Visionner des films sur ces lunettes permet de retrouver une expérience cinématographique inédite. Un événement sportif haletant transforme un trajet ennuyeux en un moment passionnant, tandis qu’un film d’aventure épique fait passer un vol long-courrier en un éclair.

Avec deux écrans Micro OLED 1080p, ces TCL NXTWEAR AIR offrent de nombreux détails, des couleurs vives, riches et éclatantes, ainsi que des ombres et des noirs profonds. Elles créent également un environnement de visionnage vaste et immersif, égalant un écran de 140 pouces, à 4 mètres de distance, comme dans une salle de cinéma.

Avec une résolution de 47 pixels par degré, ces TCL NXTWEAR AIR offrent également un niveau de clarté semblable à celui du cinéma, et, avec deux haut-parleurs, elles lisent l’audio stéréo pour les meilleurs effets spatiaux. Pour une visualisation plus privée, il est possible de se connecter à ses propres écouteurs (filaires ou sans fil).

Pesant seulement 75 g avec un objectif standard, ces écrans portables n’alourdissent pas les utilisateurs lorsqu’ils sont portés. Pour des options de personnalisation supplémentaires, les NXTWEAR AIR sont livrés avec deux verres interchangeables, de sorte que son look puisse correspondre au style de chacun.

Compte tenu du besoin accru de travail à distance, les NXTWEAR AIR peuvent endosser le rôle d’un deuxième écran. Très pratique pour les professionnels et les étudiants lorsqu’elles sont associées à un ordinateur portable, alors qu’il n’y a pas toujours la place pour un grand écran à la maison. C’est aussi une façon de travailler en privée pour la gestion de projets sensibles, en public ou pendant en déplacement.

Grâce à la connexion Type-C, les NXTWEAR AIR sont également compatibles avec une large gamme de smartphones (plus de 100), prenant en charge la connectivité plug-and-play sans batterie, et fonctionnent également avec de nombreux ordinateurs portables et tablettes.