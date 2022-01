CES 2022 : Sony lance son premier QD-OLED dans le cadre de sa nouvelle gamme Bravia 2022

La société japonaise lance également des premiers modèles Mini LED.

Sony a dévoilé sa nouvelle gamme de téléviseurs Bravia 2022 au CES, battant officiellement des concurrents comme Samsung avec le lancement d’un ensemble QD-OLED, en dévoilant la Master Series A95K.

Ce Master Series A95K est le successeur de l’incroyable A90J – pour “incroyable”, lisez un score parfait de 5/5 étoiles dans notre test du Sony A90J – et combine deux des technologies de télévision les plus avancées, Quantum Dot et OLED. Le résultat, du moins théoriquement, est une image qui combine les noirs impeccables et le contraste des meilleurs OLED avec la luminosité éclatante pour laquelle les téléviseurs Quantum Dot sont connus.

C’est en quelque sorte un Saint Graal en termes de technologie TV et l’un des principaux champs de bataille du CES 2022, car le grand rival de Sony, Samsung, devrait également sortir son premier ensemble QD-OLED, après qu’une fuite l’a révélé comme destinataire de l’un des prix de cette année au salon.

Ce n’est pas tout ce que Sony a dévoilé à Vegas, le constructeur japonais dévoilant également ses premiers modèles Mini LED. Ceux-ci sont mis en vedette par la série 8K Z9K ​​(modèles 75 et 85 pouces), tandis que le X95K réduit la résolution à 4K mais est disponible dans les tailles 65, 75 et 85 pouces.

Les détails du prix et de la date de sortie doivent encore être confirmés, mais Sony devrait en divulguer davantage dans les mois à venir.